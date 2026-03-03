Calcio, è Sandro Macerata il mister del Pennarossa

L'ex calciatore prende il posto di Adrian Ricchiuti. A Bellaria il candidato numero uno per la panchina è Achille Fabbri. A Sasso Marconi ritorna Bertone

Soluzione a sorpresa al Pennarossa dopo il divorzio da Adrian Ricchiuti. Il nuovo tecnico è Sandro Macerata, nota figura del mondo calcistico sammarinese, ex calciatore, recentemente patentatosi a Coverciano come direttore sportivo, allenatore Uefa B.

Macerata, che ha vestito anche la maglia biancorossa nella stagione 2016/2017, vanta una grande esperienza come calciatore nel campionato sammarinese dove ha vestito le maglie di La Fiorita, Virtus, Tre Fiori e Tre Penne tra le altre. Come allenatore invece ha guidato la Libertas nella stagione 2018/2019. Macerata si è svincolato recentemente dal San Marino Calcio.

Il club ritiene che Macerata sia il profilo giusto per guidare i biancorossi in questo finale di stagione, con determinazione e passione.

A Bellaria il nome più gettonato per la sostituzione del dimissionario Diego Caverzan è quello di Achille Fabbri, ex vice di Fabrizio Costantini alla Nazionale di San Marino.

In serie D, il Sasso Marconi ha affidato con effetto immediato la responsabilità tecnica della prima squadra a Carlo Alberto Bertone, che torna così in gialloblù dopo l’esperienza della scorsa stagione da vice di Ivan Pedrelli nell’annata di Serie D culminata con la salvezza.

Classe 1994, laureato in Scienze Motorie e in possesso di Licenza UEFA B, Bertone ha conseguito a Coverciano l’abilitazione di Match Analyst Calcistico Professionista. Nel suo percorso è stato vice allenatore nel Progresso, nel Canicattì, nel Vastogirardi, nello stesso Sasso Marconi e nella Serie A uzbeka con il Bunyodkor. Domenica alllo stadio Grandi il Sasso Marconi sarà l'avversario del Tropical Coriano.