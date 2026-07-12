Calcio Eccellenza, l'ex Rimini Calcio Gabbianelli al Fano

Ha vinto il campionato di serie D con il Desenzano di Gaburro. Ci sono anche Simone Tonelli e Sedrik Kalombo oltre a Mattia Anastasi

A cura di Stefano Ferri 12 luglio 2026 17:23

Gianmarco Gabbianelli

Condividi