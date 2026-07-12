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Calcio Eccellenza, l'ex Rimini Calcio Gabbianelli al Fano

Ha vinto il campionato di serie D con il Desenzano di Gaburro. Ci sono anche Simone Tonelli e Sedrik Kalombo oltre a Mattia Anastasi

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
12 luglio 2026 17:23
Calcio Eccellenza, l'ex Rimini Calcio Gabbianelli al Fano - Gianmarco Gabbianelli
Gianmarco Gabbianelli
Rimini
Sport
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Dopo Simone Tonelli (nell'ultima stagione in D al Senigallia) e Sedrick Kalombo un altro ex Rimini Calcio approda nel Fano di mister Fucili. Si tratta di Gianmarco Gabbianelli, fanese doc, nell'ultima stagine al desenzano di Marco Gaburro con cui ha vonto il campionato di serie D.

Classe 1994, fantasista di grande qualità, Gianmatco è un giocatore capace di abbinare tecnica, visione di gioco e personalità.
Cresciuto nel settore giovanile dell'Inter, nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di Pro Patria, Prato, Alma Juventus Fano, Matelica, Monterosi, Campodarsego, AlbinoLeffe, Rimini, Aglianese, Luparense, Vigor Senigallia e Desenzano, collezionando oltre 300 presenze tra Serie C e Serie D.

Nel Fano milita anche il difensore ex Tropical Coriano Mattia Anastasi.

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