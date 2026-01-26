Calcio Eccellenza, Ars et Labor: il nuovo tecnico è Carmine Parlato

Ha centrato quattro promozioni dalla Serie D alla Serie C, rispettivamente con Pordenone (con cui ha vinto anche lo Scudetto Nazionale Dilettanti 2013/14), Padova, Rieti e Trento

A cura di Redazione 26 gennaio 2026 14:47

Carmine Parlato

