Calcio Eccellenza, Ars et Labor: il nuovo tecnico è Carmine Parlato

Ha centrato quattro promozioni dalla Serie D alla Serie C, rispettivamente con Pordenone (con cui ha vinto anche lo Scudetto Nazionale Dilettanti 2013/14), Padova, Rieti e Trento

26 gennaio 2026 14:47
Il nuovo allenatrore della Ars et Labor (ex Spal) dopo l'esonero di Sefano Di Benedetto. Si tratta di Carmine Parlato, classe 1970. Da tecnico ha ottenuto quattro promozioni dalla Serie D alla Serie C, rispettivamente con Pordenone (con cui ha vinto anche lo Scudetto Nazionale Dilettanti 2013/14), Padova, Rieti e Trento, nell’annata 2020/2021.

Nella seconda parte dello scorso campionato ha guidato il Treviso, chiudendo al secondo posto alle spalle del Dolomiti Bellunesi. Dopo la recente esperienza con la Sarnese, Mister Parlato ha scelto di sposare il progetto biancazzurro, firmando un contratto fino al termine della stagione.

Entrano a far parte dello staff tecnico di Mister Parlato il collaboratore Matteo Piraccini, il preparatore atletico Damiano Ansaloni e il preparatore dei portieri Simone Salatin.

