L'Ars et Labor rafforza il primato: Sampierana battuta 1-0

I bianconeri scivolano a - 7 dai ferraresi, decide gol di Ricci

Ars et Labor - Sampierana 1-0

ARS ET LABOR: Giacomel, Mambelli, Mazzali, Dall'Ara, Ricci (42' st Moretti), Casella, Senigagliesi, Cozzari (28' st Prezzabile), Carbonaro (45' Stoskovic), Malivojevic (21' st Piccioni), Mazza. A disp.: Luciani, Chazarreta, Gaetani, Barazzetta, Alcalde. All.: Di Benedetto.

SAMPIERANA: Ravaioli, Bolognesi (32' st Cangini), Crociati, Ariyo (36' st Pungelli), Rossi, Lo Russo, Quercioli (1' st Pieri), Petrini (1' st Pieri), Montesi, S.Braccini, Corzani (39' st Conficoni). A disp.: Zamagni, Barchi, Soldati, D.Braccini. All.: Belli

ARBITRO: Kumbulla di Verona.

RETI: 29' pt Ricci.

AMMONITI: Ricci, Bolognesi, Mazza, Casella.

FERRARA Nello scontro al vertice del girone B, l'Ars et Labor supera la Sampierana. I ferraresi fanno la partita dai primi minuti, ma senza costruire occasioni da gol. Al 26' Mazza ci prova da posizione defilata su punizione, Ravaioli respinge con i pugni, Senigagliesi mette alto sulla ribattuta. L'Ars et Labor passa poi al 29': Malivojevic crossa rasoterra di sinistro per l'inserimento del veterano Ricci, che batte Ravaioli. Al 33' Carbonaro incrocia su assist di Senigagliesi, ma il tiro termina a lato. La Sampierana prova a uscire dal guscio, al 43' Simone Braccini si accentra, ma il tiro è debole ed è bloccato da Giacomel. A inizio ripresa l'Ars et Labor impegna Ravaioli con una bordata di Cozzari, poi al 53' Senigagliesi scavalca la difesa, Carbonaro segna, ma è pescato in posizione di fuorigioco. Al 64' Cozzari spreca un'invitante ripartenza, calciando alto invece di servire Carabonaro, libero per il tap-in. La Sampierana si fa vedere dalle parti di Giacomel al 77', ma il colpo di testa di Ariyo è alto. Replica all'85' Senigagliesi, Ravaioli blocca in due tempi. Un minuto dopo il portiere della Sampierana in uscita anticipa Piccioni. Nel recupero Moretti calcia a lato la palla del possibile 2-0.