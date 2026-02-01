Eccellenza B: in attesa dell'Ars et Labor, Mezzolara show. Vittoria e fuga

Una tripletta di Salonia lancia il Mezzolara. Pietracuta k.o. a Castenaso, bene il Ssantarcangelo

di Riccardo Giannini

Nella 22esima giornata del girone B di Eccellenza, il Mezzolara espugna 3-1 il campo della rivelazione Massa Lombarda, con Simone Salonia sugli scudi. L'attaccante firma una tripletta, lanciando la sua squadra in vetta a +8 sul Medicina Fossatone, vittorioso 3-1 sul Mesola, e a +9 sull'Ars et Labor, ieri sconfitta in finale di coppa. Mercoledì 4 febbraio gli estensi tornano in campo per il recupero della 22esima giornata, sul campo di una Comacchiese agguerrita, che è a -1 dalla salvezza diretta. Si complica, invece, il percorso salvezza del Pietracuta, battuto 2-0 dal Castenaso e ora all'ultima piazza dei playout. L'Osteria Grande e il Santarcangelo non falliscono il colpo davanti al pubblico di casa, rispettivamente contro il fanalino di coda Solarolo e con il Sanpaimola. Per Fregnani seconda vittoria casalinga in due scontri chiave per la salvezza. Bene la Sampierana, che regola 1-0 il Faenza. Stesso punteggio con cui la matricola Fratta Terme strappa 3 punti salvezza a spese del Sant'Agostino: decide Diop all'85'. Mercoledì 4 febbraio si recupera anche la gara tra Solarolo e Massa Lombarda.

Classifica

Mezzolara 49; Medicina Fossatone 41, Ars et Labor 40; Futball Cava Ronco Forlì, Sampierana, Massa Lombarda 33; Russi, Castenaso 30, S.Agostino, Faenza, Fratta Terme 29, Sanpaimola 28; Comacchiese 27, Santarcangelo 26, Osteria Grande 25, Pietracuta 24; Solarolo 14, Mesola 12.