Toromani non basta, la Savignanese beffata nel finale dal Castenaso (2-1)
I bolognesi rimontano segnando due reti dall'87' all'89'
Castenaso - Savignanese 2-1
CASTENASO: Albieri, Alberti (27' st Magli), Mekhchane (27' st Magliozzi), Canova, Farini, Caselli, Colli, Ghiselli (27' st Monti), Castellacci (38' st Arseni), Jammeh, Mura. A disp.: Vitali, Busi, Del Bianco, Guidi, Barattini. All.: Regno.
SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Dimilta, Massari, Lorusso, Possenti, Pertutti (15' st Ridolfi, 30' st Stambolla), Andreoli (33' st Angelini), Toromani, Protti (26' st Bullini). A disp.: Zannoni, Brighi, Scarponi, Casadei, Paoloni. All.: Prati.
ARBITRO: Antoni di Reggio Emilia.
RETI: 7' st Toromani, 43' st Arseni, 44' st Mura.
CASTENASO La Savignanese sfiora la seconda vittoria in due giornate, ma subisce una rimonta beffa nel finale. Primo tempo di marca bolognese: al 6' Canova dalla lunga distanza, palla di poco alta. Forti fa buona guardia su Jammeh e a fine tempo su Castellacci. A inizio ripresa sugli sviluppi di un angolo Toromani batte Albieri. Replica il Castenaso al 61': punizione di Canova respinta da Forti. Jammeh ci prova, ma non inquadra il bersaglio. All'87' Arseni risolve una mischia, due minuti dopo serve a Mura la palla del 2-1: l'attaccante batte Forti e regala al Castenaso i primi tre punti della stagione.