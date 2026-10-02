Calcio Eccellenza, Coppa Italia: Novafeltria-Rimini negli ottavi

Si gioca mercoledì 14 ottobre alle ore 20,30. Per la Sammaurese c'è il Fratta Terme

Ecco gli accoppiamenti del secondo turno della COPPA ITALIA CATEGORIA ECCELLENZA.

Agli ottavi di finale in gara unica ad eliminazione diretta si qualificano le 16 società di Eccellenza vincenti il Primo Turno. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale saranno stabiliti seguendo lo sviluppo del tabellone di Coppa; a giocare in casa l’incontro sarà la società che nel turno precedente avrà giocato fuori casa, se entrambe le società avranno giocato nel turno precedente in casa o fuori casa, giocherà in casa la società iscritta al rigo inferiore del prospetto



ACCOPPIAMENTI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE ORE 20.30

AGAZZANESE - PONTENURESE; FIDENTINA BORGO S.DONNINO - VIANESE CALCIO; ARCETANA - ROLO FABBRICO; ARS ET LABOR FERRARA - CALCIO ZOLA PREDOSA; IMOLESE FOOTBALL CLUB - CASTENASO CALCIO; MASSA LOMBARDA – RUSSI; INTER SM SAMMAURESE - FRATTE TERME; VIS NOVAFELTRIA CALCIO - RIMINI CALCIO