Altarimini

Calcio Eccellenza, Coppa Italia: Novafeltria-Rimini negli ottavi

Si gioca mercoledì 14 ottobre alle ore 20,30. Per la Sammaurese c'è il Fratta Terme

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
02 ottobre 2026 23:08
Calcio Eccellenza, Coppa Italia: Novafeltria-Rimini negli ottavi -
Rimini
Sport
Condividi

Ecco gli accoppiamenti del secondo turno della COPPA ITALIA CATEGORIA ECCELLENZA.

Agli ottavi di finale in gara unica ad eliminazione diretta si qualificano le 16 società di Eccellenza vincenti il Primo Turno. Gli accoppiamenti degli ottavi di finale saranno stabiliti seguendo lo sviluppo del tabellone di Coppa; a giocare in casa l’incontro sarà la società che nel turno precedente avrà giocato fuori casa, se entrambe le società avranno giocato nel turno precedente in casa o fuori casa, giocherà in casa la società iscritta al rigo inferiore del prospetto

ACCOPPIAMENTI MERCOLEDI’ 14 OTTOBRE ORE 20.30

AGAZZANESE - PONTENURESE; FIDENTINA BORGO S.DONNINO - VIANESE CALCIO; ARCETANA - ROLO FABBRICO; ARS ET LABOR FERRARA - CALCIO ZOLA PREDOSA; IMOLESE FOOTBALL CLUB - CASTENASO CALCIO; MASSA LOMBARDA – RUSSI; INTER SM SAMMAURESE - FRATTE TERME; VIS NOVAFELTRIA CALCIO - RIMINI CALCIO

Continua a leggere su Google News oppure Aggiungici come fonte preferita su Google

Le migliori notizie, ogni giorno, via e-mail

Segui Altarimini