Calcio Eccellenza, Coppa: Novafeltria-Rimini, tra i pali biancorossi l'ex Renzetti

Il portiere, appena tesserato, in campo mercoledì negli ottavi al Mazzola (20,30). Ampio turn over di mister Gadda: "Vogliamo andare avanti"

E’ tempo di Coppa Italia. Il Rimini a Santarcangelo (mercoledì sera, 20,30) affronta negli ottavi di finale affrontano la Vis Novafeltria, che ha passato il turno a spese del San Marino. Il bis della sfida di campionato del 6 settembre scorso al "Neri": 2-0 per i biancorossi con reti di Cicarevic al 28' del primo tempo e Zannoni al 91'.

Partita secca, chi vince va ai quarti la vincente di Sammaurese - Fratta Terme il 18 novemvre (la semifinale si gioca il 9 dicembre e la finale regionale il 20 dicembre).

In campionato vinse il Rimini 2-0, ma non fu una gara semplice. "Vincemmo con merito, ma non fu assolutamente una partita facile - attacca mister Gadda -. Mi aspetto la stessa cosa domani sera, un match equilibrato. È vero che è Coppa Italia, però noi ci teniamo, l'abbiamo preparata bene. Credo che alla fine ci tengano anche loro perché comunque è una manifestazione che, se si riesce ad andare avanti, ha la sua importanza. Quindi ci proveremo, al di là dei cambi che faremo, che sono inevitabili visto il fatto che poi rigiocheremo di nuovo sabato in campionato".

Sarà turn over. Agli assenti Moricoli, Carmona e Magnanini (quest’ultimo sarà disponibile per sabato contro il Sanpaimola), si aggiungo Facundo Piazze ed il portiere Pollini, vittima in allenamento di una distorsione alla caviglia. Spazio da subito tra i pali, quindi, al nuovo arrivato Matteo Renzetti, ex della partita.

“Matteo è un portiere affidabile, di categoria, si è presentato in buone condizioni. Era a casa, ha chiesto di allenarsi con noi e noi l’abbiamo tesserato volentieri per avere una valida alternativa in caso di bisogno – spiega mister Gadda - Quando arriverà la finestra di mercato di dicembre vedremo il da farsi. Noi gli abbiamo dato questa opportunità, tra l'altro è un grande tifoso del Rimini, quindi meglio di così non si sarebbe potuto fare. Quanto a Pollini, mi dispiace per il suo infortunio. Non credo sia una cosa grave, comunque deve fermarsi mercoledì sera. Anche se non sta giocando è un portiere molto forte. Pollini e Roberto sono due portieri che possono fare la Serie D senza nessun problema. Adesso sta giocando Roberto perché era stata la nostra prima scelta nel mercato, ma Pollini credo che nel tempo avrà le sue occasioni. Mi dispiace molto abbia accusato questo infortunio, che non credo sia una cosa grave, ma che lo ferma per domani sera, perché comunque meriterebbe assolutamente di giocare".

Sulla partita mister Gadda dice: “Mi aspetto le stesse risposte che mi hanno dato i ragazzi nella partita precedente di Coppa, nella quale hanno fatto molto bene sia i giovani sia chi stava giocando meno, lo stesso spirito, la stessa voglia che tutti hanno dimostrato. Queste partite di Coppa Italia vanno anche al di là del risultato in sé, nel senso che è l'occasione per mettersi in mostra e per far vedere all'allenatore che uno c'è e che può contare su di lui".

Tornando alla vittoria per 3-2 sul Ronco, Gadda ribadisce ha detto a fine partita: “Mi dispiace aver preso due subiti sul 3-0, ma da un lato c'è l'aspetto positivo che ci insegna che le partite non sono mai finite, che gli avversari sono sempre pericolosi e che non bisogna mollare. Comunque c'è stato anche un po' di casualità in questo 3-2, nel senso che il primo gol è nato da una scivolata di Carnesecchi ed il secondo è stato un eurogol incredibile. Io spero gli avversari tirino sempre da lì in porta, perché credo che fare un gol così sia veramente difficile”

LA FORMAZIONE Renzetti, Ciavatta, Bellavista, Maggioli, Carnesecchi, Nisi, Pasquini, Zulu, Vitucci, Zannoni, Ammora".

Le parole di Gadda