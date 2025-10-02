Calcio Eccellenza, Coppa: Santarcangelo batte la Sampierana 1-0
Decide una rete di Sorrentino. La squadra gialloblù chiude al secondo posto con 4 punti, gli stessi del Mesola, altra seconda classificata
Vittoria di misura per i gialloblù, che superano la Sampierana 1-0 nell’ultima giornata del girone di Coppa Italia Eccellenza/Promozione. Con questo risultato i ragazzi di Riccipetitoni chiudono al secondo posto con 4 punti, gli stessi del Mesola, unica altra seconda classificata a quota 4 punti
La partita si sblocca subito: al 4’ Guidi affonda sulla destra e serve un cross basso su cui Sorrentino arriva puntuale, infilando Zamagni con una conclusione di destro. La Sampierana risponde con Cangini, che all’11’ prova al volo sugli sviluppi di un piazzato, ma Chiarabini controlla. Ancora il portiere gialloblù protagonista al 19’, quando legge bene l’inserimento di Sylla e lo anticipa in uscita.
Il Santarcangelo va vicino al raddoppio con Misuraca, che prima sfiora il palo da fuori, e poi costringe Zamagni a un intervento difficile. Nella ripresa la Sampierana parte forte: al 55’ Lo Russo centra l’incrocio con una punizione da lontano e poco dopo Maioli salva in angolo una conclusione destinata in porta. Nel finale Misuraca colpisce la traversa al 77’, mentre dall’altra parte la punizione di Narducci sfiora il palo al 90'.
Ora i clementini dovranno attendere l’esito del sorteggio con il Mesola, che deciderà quale delle due formazioni potrà continuare la propria corsa in Coppa Italia.
Tabellino
Young Santarcangelo: Chiarabini, Guidi (80’ Ceccarelli), Rocchi, Marconi, Arduini, Maioli, Vernazzaro (68’ Zanni), Parma (88’ Bianchi), Kotchap (65’ Lombardi), Sorrentino, Misuraca (77’ Banzola). A disposizione: Tassinari, Pivi, Vukaj, Magnani. Allenatore: Riccipetitoni.
Sampierana: Zamagni, Pieri, Bolognesi (83’ Soldati), Conficoni (60’ Carlini), Lo Russo (76’ Narducci), Crociati, Yabre, Cangini, Pungelli (60’ Bravaccini), Braccini (60’ Montesi), Sylla. A disposizione: Ravaioli, Rossi, Petrini, Barchi. Allenatore: Belli.
Reti: 4’ Sorrentino.
Note. Ammoniti: 12’ Rocchi, Pieri, Crociati, 55’ Yabre, 68’ Arduini.