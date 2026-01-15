Calcio Eccellenza, Di Novella carica la Sampierana: 'Abbiamo fame di riscatto'

Il bomber (tre gol in sei partite): 'Sabato contro il Sant'Agostino dobbiamo vincere per prendere fiducia in vista del recupero di mercoledì contro il Mezzolara'

Con tre reti in sei partite, Michele Di Novella, classe 2006, si sta dimostrando bomber di razza. Nell’ultimo turno, a Cattolica contro il Pietracuta, al rientro dopo quattro partite saltate per un infortunio al piede destro, ha subito bollato correggendo la palla di testa, in tuffo, un cross di Braccini dalla destra, che già l’aveva servito alla stessa maniera nel match di Massa Lombarda (la prima rete, di piede, Di Novella l’ha invece realizzata a Medicina poco dopo l’ingresso in campo e a due giorni dal suo arrivo a San Piero).

Di Novella, peccato che la sua rete non abbia portato punti…

“Sono molto dispiaciuto, almeno un punto lo avremmo meritato, purtroppo nel recupero siamo stati vittima di un episodio sfortunato, il fondo ghiacciato del terreno in sintetico ha giocato un brutto scherzo al nostro portiere Ravaioli, scivolato al momento del rinvio e siamo stati condannati ingiustamente. Nel dopo partita eravamo tutti molto arrabbiati, nello spogliatoio c’era il gelo”.

Dalla tribuna la luce era fioca, l’impianto di illuminazione insufficiente: in campo si vedeva?

“Di certo non c’erano le condizioni ottimali per giocare, ma di fronte alla prospettiva di un altro rinvio entrambe le squadre di concerto hanno deciso di disputare la partita”.

Il 2-1 è arrivato nel recupero, la rete del pareggio di Osayande in zona Cesarini. Avreste potuto evitarla in qualche maniera?

“Da un lato il Pietracuta ci ha creduto con ardore, ha cercato il pari dando tutto e nell’azione Osayande è stato bravo nella giocata. Per trovare il pelo nell’uovo, avremmo dovuto forse essere meno ‘puliti’, più smaliziati, anche commettere qualche fallo tattico in più o comunque cercare di tenere più palla per arrivare indenni alla fine. Del resto la determinazione, la fame che in certi frangenti viene meno, è un po’ il nostro tallone d’achille. Sotto il profilo mentale dobbiamo avere maggiore continuità, andiamo ancora a strappi”.

Le partite peggiori?

“Quella contro il Solarolo è emblematica: 2-0 a fine primo tempo e 2-2 finale. Contro il Cava Ronco, sempre n casa, praticamente non siamo scesi in campo. Viceversa, siamo riusciti a fare una strisci anche di cinque vittorie di fila. Ecco, bisogna trovare continuità”.

Peccato, il quinto posto è scivolato a tre lunghezze e alle vostre spalle le inseguitrici hanno accorciato.

“Il valore della nostra rosa è senz’altro superiore alla nostra classifica, io ho fiducia che nel ritorno il potenziale della Sampierana emerga con maggiore continuità. Abbiamo la qualità per puntare ai playoff: tre punti non sono tanti. Voglio guardare il bicchiere mezzo pieno”.

Sabato anticipo contro il Sant’Agostino al Campodoni (14,30) e mercoledì il recupero contro il Mezzolara (sempre in casa), poi trasferta sul campo del fanalino di coda Mesola, domenica.

“Fari puntati sul Sant’Agostino, squadra pericolosa in trasferta visto che ha fatto 14 punti. Abbiamo tanta rabbia in corpo, dobbiamo ritornare a vincere per acquistare fiducia nei nostri mezzi e affrontare più determinati le due partite successive”.

L’obiettivo di Di Novella?

“Raggiungere la doppia cifra o quanto meno avvicinarmi il più possibile. La cosa importante è non avere infortuni e poter giocare con continuità”.