Calcio Eccellenza: diretta testuale Futball Cava Ronco - Rimini
Sei vittorie su sei in campionato per i ragazzi di Gadda, alla ricerca oggi del "settebello"
Futball Cava Ronco - Rimini 2-4
FCR (4-2-3-1): De Gori - Sango, Bergamaschi, Lambertini, Marzocchi - Rabiti (27' st Franchini), Adams - Casadei (24' st Deskhaj), Zammarchi (1' st Di Novella), Boschi (10' st Piancastelli) - Martoni (18' st Parlanti). A disp.: Morgagni, Bartolini, Pascucci, Raggi. All.: Candeloro.
RIMINI (4-3-1-2): Roberto - Fabbri, Nava, Maggioli (15' st Bellavista), Carnesecchi - Pasquini (15' st Zannoni), De Angelis, Nisi (26' st Mwape) - Cicarevic (46' st Ciavatta) - Bertani (17' st Vitucci), Piazze. A disp.: Pollini, Magnanini, Ammora, Moricoli. All: Gadda
ARBITRO: Fundarotto di Trapani.
RETI: 23' pt Cicarevic (rig.), 41' pt Nava, 3' st Cicarevic, 32' st Parlanti, 39' st Adams.
AMMONITI: Adams.
Inizio gara ore 15
a cura di Riccardo Giannini
Dopo il San Marino, il Rimini sfida l'altro fanalino di coda del girone. I biancorossi di Gadda affrontano il Futball Cava Ronco Forlì, che in questa stagione ha totalizzato un solo pari a fronte di cinque sconfitte. Sulla panchina dei forlivesi esordisce Luigi Candeloro.
Formazioni ufficiali, sorpresa in casa Rimini: non c'è Carlini, fermo per un attacco febbrile, oltre all'infortunato Carmona. In attacco dovrebbe operare Bertani, con Piazze al suo fianco e Cicarevic trequartista.
Rimini in maglia a scacchi bianco-rossi con calzoncini e calzettoni rossi, completo nero per l'undici di casa.
1' Biancorossi subito in avanti, Pasquini crea un pericolo, si salva la difesa locale.
4' PIAZZE PERICOLOSO! Il diagonale dell'attaccante, servito da Fabbri, termina a lato.
9' Carnesecchi ispirato sulla sinistra, Nisi parte in progressione, poi sulla linea del limite dell'area, lato sinistro, il contatto con un difensore avversario. L'arbitro lascia proseguire. Non sembravano esserci gli estremi per il fallo a favore del centrocampista del Rimini.
10' Piazze prova la volée al limite dell'area, mira sballata.
11' Il primo tiro in porta della partita è della squadra di casa, Rabiti di sinistro da fuori area, attento Roberto a bloccare.
12' Replica Piazze: cross dalla destra di Pasquini, colpo di testa morbido dell'attaccante, blocca de Gori.
15' TRAVERSA RIMINI! Carnesecchi calcia di potenza con il mancino da fuori area, gran riflesso di De Gori che tocca la palla deviandola sulla traversa.
17' Terzo tiro in porta della partita del Rimini, il colpo di testa di Bertani su cross di Carnesecchi non impensierisce De Gori. Sale però la pressione della squadra di Gadda.
18' Azione insistita del Rimini, chiusa da un sinistro di De Angelis dal limite. Palla fuori.
22' RIGORE RIMINI. Tiro da fuori area di Pasquini, mani di Bergamaschi.
23' GOL CICAREVIC, spiazza con sicurezza il portiere.
30' Ora Rimini in gestione. I biancorossi dopo aver preso le misure all'avversario e hanno accelerato, trovando il gol.
37' Fabbri pennella dalla destra, sul secondo palo Bertani incorna a colpo sicuro, bravo De Gori a bloccare in due tempi: non era facile.
40' Solamente a cinque minuti dalla fine del primo tempo arriva il primo corner. Ed è per il Rimini, conquistato da Maggioli in proiezione offensiva.
41' GOL RIMINI! Sul corner la palla arriva centralmente a Piazze, che di petto prova quasi a stopparla, la palla arriva involontariamente a Nava, dimenticato dalla difesa. Il difensore, già segno col Russi, calcia da due passi e batte De Gori.
45' COSA SPRECA LA SQUADRA DI CASA! Adams calcia da pochi passi, su disattenzione della difesa, ma la mira è alta.
45' + 1: Martoni sulla sinistra salta con eleganza Fabbri, tiro cross a mezz'altezza respinto da Roberto, Rabiti al limite dell'area calcia malamente a lato.
FINE PT: Rimini distratto nel finale di tempo, ma il dominio dei biancorossi è stato evidente, suggellato dal doppio vantaggio.
SI RIPARTE Forlivesi a trazione anteriore, entra l'attaccante ex Sampierana Di Novella.
46' Primo corner per la squadra di casa. Nulla di fatto, allontana Bertani di testa.
48' GOL RIMINI, doppietta di Cicarevic. L'attaccante ribadisce in rete una respinta di De Gori su tiro di Piazze.
51' Il Rimini dilaga sul piano del gioco (e del risultato), De Angelis serve l'inserimento di Nisi che invece di crossare, sceglie il tiro, sull'uscita di De Gori. Palla sull'esterno della rete.
60' Entra Bellavista, ex di turno. Con il triplice vantaggio, Gadda fa rifiatare Maggioli. Fuori anche Pasquini, dentro Zannoni.
70' Piazze in area, defilato sulla sinistra, incrocia col destro. Palla fuori.
77' GOL FCR Forlì. Segna il subentrato Matteo Parlanti.
79' Replica subito il Rimini: slalom di Zannoni in area e tiro a botta sicura, De Gori in uscita si salva a mano aperta.
84' GOL FCR Forlì. Gran tiro da fuori di Adams, che non lascia scampo a Roberto.
87' GOL RIMINI Su calcio d'angolo ci prova di testa Nava, De Gori respinge, Piazze infila sul tap-in.