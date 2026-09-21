Calcio Eccellenza, Fratta Terme: in attacco c'è Ravaglioli

Nativo di Cesena, ha vinto lo scudetto Under 17 con il Bologna ed in Primavera ha segnato 11 reti. In C ha militato a Campobasso

A cura di Stefano Ferri 21 settembre 2026 16:26

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