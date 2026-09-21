Calcio Eccellenza, Fratta Terme: in attacco c'è Ravaglioli
Nativo di Cesena, ha vinto lo scudetto Under 17 con il Bologna ed in Primavera ha segnato 11 reti. In C ha militato a Campobasso
Importante rinforzo per il Fratta Terme. Si tratta di un giovane di belle speranze, l'attaccante Tommaso Ravaglioli, classe 2006, nativo di Cesena e residente a Forlimpopoli, cresciuto nel settore giovanile del Bologna con cui ha vinto il campionato Under 17 approdando poi in Primavera (11 reti e 9 assist). In prima squadra con mister Italiano per lui anche due panchine in Champions.
Nella stagione scorsa, invece, il classe 2006 ha iniziato a confrontarsi con il calcio dei grandi. Il prestito al Campobasso gli ha permesso di collezionare le prime cinque presenze tra i professionisti. A sorpresa il ritorno a casa, di certo temporaneo, legato a esigenze personali.
Ravaglioli è un giocatore che può ricoprire più posizioni offensive offendo così maggiori soluzioni per il reparto avanzato.
La prima apparizione nel derby contro il Santarcangelo domenica scorsa.