Buon pari per la Sampierana: con il Medicina Fossatone è 1-1

A segno per i bianconeri Di Novella

Medicina Fossatone - Sampierana 1-1

MEDICINA FOSSATONE: Farina, Di Pasquazio (32' st Tumminelli), Montalbani, Fini, Mazza, Ballanti, Rimini (35' st Fridhi), Nanetti (17' st Bovo), Amaducci, Selleri, Lanzoni. A disp.: Piccinno, Zucchini, Suarez, Guidi, Valente, Giorgioni. All.: Assirelli.

SAMPIERANA: Ravaioli, Crociati, Bolognesi, Lorusso, Rossi (45' pt Pieri), Narducci, Corzani, Petrini, Di Novella, Braccini (45' st Monteleone), Montesi (35' st Pippi). A disp.: Zamagni, Cangini, Soldati, Barchi. All.: Montanari.

ARBITRO: Chouiref di Faenza.

RETI: 15' pt Di Novella, 19' pt Ballanti.

AMMONITI: Ballanti, Petrini, Rimini, Pippi.

MEDICINA Regna l’equilibrio nella prima parte di gara, ma al quarto d’ora è la Sampierana a passare in vantaggio: un pallone che attraversa tutta l’area viene raccolto sul secondo palo da Di Novella, che appoggia in rete lo 0-1. Passano quattro minuti e, sul secondo corner consecutivo, ecco il pareggio: batte Lanzoni e Ballanti svetta più in alto di tutti e batte Ravaioli. Crescono i giallorossi, oggi in maglia bianca, ma senza trovare la via del gol. Tante le potenziali occasioni, come quella insistita al minuto 35, ma senza mai trovare la via della porta con l’estremo difensore ospite mai davvero impensierito. Si va al riposo sull’1-1.

Parte forte in avvio di ripresa il MediFossa. Le prima due occasioni capitano sui piedi di Rimini: la prima è respinta dalla difesa, la seconda è una conclusione imprecisa e alta. Al minuto 55 la prima conclusione della Sampierana col tiro di Corzani che viene controllato da Farina. Ghiotta chance al 62’: filtrante illuminante di Bovo, appena entrato, per il solito Rimini che questa volta viene fermato dall’uscita di Ravaioli. Occasione clamorosa al minuto 85’ per la Sampierana: corner che attraversa tutta l’area e Crociati a volo d’angelo non inquadra la porta da pochi metri. Ad un passo dall’assegnazione del recupero, il Medicina segnerebbe il gol del vantaggio (doppietta di Ballanti), ma l’arbitro ferma tutto per gioco pericoloso pochi istanti prima della rete.

Nel terzo minuto di recupero il Medicina sfiora ancora il vantaggio, da punizione Selleri imbuca per Bovo che, da posizione defilata, calcia sul primo palo trovando la pronta respinta di Ravaioli.