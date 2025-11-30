Scivola la Sampierana in casa: festa Futball Cava Ronco, secca vittoria 3-0

A segno Stucchi e Garavini, autore di una doppietta

Sampierana - Fcr Forlì 0-3

SAMPIERANA: Ravaioli, Rossi (30' st Pieri), Bolognesi (20' st Sylla), Cangini (1' st Petrini), Narducci, Lorusso, Quercioli, Corzani (1' st Crociati), Montesi (30' st D.Braccini), Pippi, Ariyo. A disp.: Zamagni, Conficoni, Pungelli. All.: Belli.

FCR FORLI: Carroli, Delvecchio, Raggi, Bergamaschi, Lambertini, Stucchi (26' st Farabegoli), Magnani (31' st Sango), Garavini, Martoni (21' st Franchini), Guiebre, Pascucci. A disp.: Alpi, Mantovani, Medri, Salomone, Casadei, Ferrari. All.: Mordini.

ARBITRO: Franceschi di Ferrara.

RETI: 16' pt Stucchi, 45' pt e 27' st Garavini.

AMMONITI: Raggi, Stucchi, Mordini.

ESPULSI: 12' st Narducci.

SAN PIERO IN BAGNO Il Futball Cava Ronco Forlì supera 3-0 la Sampierana e si porta al terzo posto in classifica, a -3 dalla coppia di testa Mezzolara-Ars et Labor Ferrara. Sampierana scivola al quarto posto a -4. Parte bene la squadra di Belli, Carroli al 1' è bravo a respingere in tuffo il tiro da fuor di Montesi. Ancora Montesi al 5' calcia al volo alto su cross di Pippi. Al 15' angolo per la squadra di casa, Rossi colpisce di testa e mette a lato. Un minuto dopo vantaggio ospite: cross da sinistra di Magnani, Stucchi di testa infila Ravaioli. A fine tempo arriva il raddoppio: Guiebre lancia Garavini, che si invola in contropiede e batte Ravaioli. A inizio ripresa la Sampierana rimane in dieci: al 57' Narducci prende il secondo giallo per trattenuta su Guiebre. I locali, in inferiorità numerica, non si scoraggiano e sfiorano il gol con un colpo di testa di Montesi che termina a lato. Al 69' Ravaioli fa buona guardia, respingendo il tiro ravvicinato di Pascucci. Nulla può il portiere al 74', quando Farabegoli di petto serve Garavini, che da posizione ravvicinata non perdona. All' 81' Carroli respinge il tiro di Braccini, mentre al 90' Sango respinge sulla linea il tentativo di Quercioli.