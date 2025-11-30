Pietracuta, colpo salvezza: S.Agostino battuto 3-1

A segno Osayande, poi i colpi di testa vincenti di Zannoni e Michele Cevoli

S.Agostino - Pietracuta 1-3

S.AGOSTINO: Costantino, Sarti (32' st Bevilacqua), Roda, Ascanelli (20' st Lisanti), Checchi, Iazzetta, Anostini, Lenzi, Vanzini, Pierfederici, Frignani. A disp.: Scotto, Guazzarini, Fedozzi, Fiore, Tassinari, Ginesi, Pinca. All.: Biagi.

PIETRACUTA: Amici, Fabbri, Faeti, Capicchioni (45' st Sensoli), Pasolini, M.Cevoli, Sapori (38' st Valli Casadei), Mani, Osayande (32' st Bernardi), Zannoni, Giacopetti (23' st Nunez Mastroianni). A disp.: Giardini, Valentini. All.: R.Cevoli.

ARBITRO: Ascione di Torre del Greco.

RETI: 37' pt Osayande, 15' st Zannoni, 20' st Pierfederici, 24' st M.Cevoli.

AMMONITI: Ascanelli, Iazzetta, Anostini, Vanzini, Mani, Faeti.

S.AGOSTINO Meritata vittoria del Pietracuta, che conquista tre punti chiave per la salvezza sul campo del Sant'Agostino. Nel primo tempo i locali fanno la partita, senza però creare grandi occasioni. Il Pietracuta passa in vantaggio al 37': Giacopetti verticalizza in profondità per Osayande, che a tu per tu con Costantino lo fredda con un preciso rasoterra. Nella ripresa la squadra ospite controlla la reazione dei ferraresi e colpisce su calcio d'angolo al quarto d'ora, con il colpo di testa vincente del solito Zannoni, servito da una pennellata di Capicchioni. Il Sant'Agostino riapre la gara con Pierfederici, ma ai ferraresi è ancora letale un angolo battuto con precisione da Capicchioni: questa volta è Michele Cevoli a battere di testa Costantino.