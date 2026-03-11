Calcio Eccellenza: il Castenaso esonera mister Fabio Rizzo

Il successore potrebbe essere Nicola Galletti, ex tecnico del Mezzolara. Prosismo avversario la Sampierana

Il Castenaso Calcio, prossimo avversario della Sampierana, comunica di aver sollevato mister Fabio Rizzo dalla guida tecnica della prima squadra.

La società - silegge in una not del club - ci tiene a ringraziare Fabio per l'impegno e la passione messe al servizio del Castenaso in queste stagioni. Campionati dove abbiamo potuto apprezzarne le sue doti tecniche e umane. Un ottimo allenatore, che con il suo entusiasmo ha dato tutto per i colori del Castenaso.

Al mister un in bocca al lupo per il proseguimento della sua carriera convinti che questo non sia un addio, ma solo un arrivederci.

Il candidato per prenderne il posto è Nicola Galletti, nella scorsa stagione alla guida del Mezzolara.