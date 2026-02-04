Calcio Eccellenza, il Mesola cambia mister: ecco Luca Forlani

La Spal tessera il trequartista mancino classe 2004 Riccardo Rossi. L'ex attaccante argentino del Pietracuta Mastroianni alla Castelfrettese

Ars et Labor Ferrara Calcio ha annunciato il tesseramento di Riccardo Rossi. Esterno d’attacco o trequartista mancino, classe 2004, Rossi nasce a Senigallia e muove i primi passi calcistici nella squadra della sua città. Cresce poi nel settore giovanile del Pescara, dove si mette in luce come uno dei prospetti più interessanti del panorama nazionale, collezionando 10 presenze con l’Under 17 azzurra.

Dopo una breve esperienza alla Juventus, si afferma nella Primavera del Benevento, club nel quale trascorre tre stagioni orbitando stabilmente nel giro della prima squadra. Nelle ultime annate ha vestito le maglie di Fidelis Andria e Lugano Collina, in Svizzera. Rossi ha firmato un contratto fino al termine della stagione e indosserà la maglia numero 14.

Il Mesola ha annunciato la risoluzione consensuale del rapporto con il tecnico Oscar Cavallari, il tecnico della storica promozione in Eccellenza conquistata nell’anno del centenario del club e destinata a restare un traguardo indelebile nella storia biancazzurra. Il successore è Luca Forlani, ex Argentana nella sua ultima esperienza.

L’attaccante ex Pietracuta Joel Tomas Nuñez Mastroianni, classe 1993, è stato tesserato dalla Castelfrettese (Promozione Marche). Fisicità, fiuto del gol ed esperienza internazionale fanno di Nuñez un innesto mirato per rilanciare il reparto offensivo. Torna nelle Marche dopo le esperienze in Eccellenza con Atletico Ascoli, Osimana e Urbania (17 reti e Coppa Italia). Il suo percorso comprende anche giovanili del Boca Juniors, club argentini, la Serie A giordana con lo Shabab Al-Aqaba, il campionato di Gibilterra e numerose tappe italiane, oltre al gol storico con il Tre Fiori in Conference League.