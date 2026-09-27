Il punto sull'Eccellenza: Rimini rimonta l'Osteria Grande e ringrazia il Pietracuta. Imolese scivola a -4

Il Pietracuta rimonta da 0-2 a 2-2 grazie alla doppietta di Filippo Fabbri, super Novafeltria: battuto 3-1 il Massa Lombarda

Una domenica da ricordare per le squadre riminesi. In primis il Rimini, che conquista la quinta vittoria su cinque gare. I biancorossi perdono l'imbattibilità della porta, ma rimontano con abilità una solida Osteria Grande: a Castel San Pietro finisce 1-2, con le reti di Xhuveli, Nisi e Vitucci. Quest'ultimo entra dalla panchina e cambia le sorti della gara, con un assist e il gol decisivo. Da segnalare l'ottima prova del portiere di casa Leoni. Al fischio finale della quinta giornata sorride il Rimini, grazie anche al Pietracuta: i rossoblù rimontano da 0-2 a 2-2 con l'Imolese, permettendo ai biancorossi di Gadda di fare la prima mini fuga di stagione, a +4 su Imolese e a +5 sul Massa Lombarda. Guarda caso, anche la squadra ravennate inciampa, a Secchiano, contro un Novafeltria falcidiato dalle assenze, privo ancora del suo capitano e metronomo Giacobbi, oltre che di Piva; ma i gialloblù sfoggiano una grande prestazione e vincono 3-1, con i gol di Renzi, Galli e Mancini. Alla festa riminese può partecipare il Santarcangelo, trascinato dal portiere Golinuccie da Fuchi, perché il pari nell'anticipo di sabato con la Comacchiese non è un risultato da buttare via. Arriveranno tempi migliori per i ragazzi di Mastronicola, mentre altri gialloblù, quelli della Savignanese, portano a casa un buon punto nello storico derby in casa con la Sammaurese: segna Andreoli al 53', pareggia Mahrani al 62'. Il Futball Cava Ronco conquista il primo punto della stagione pareggiando 1-1 con il Medicina Fossatone, mentre la matricola Valsanterno espugna 2-1 Russi, grazie ai gol di Sona e Galanti. Finisce 0-0 la gara tra Sanpaimola e Fratta Terme.

Sanpaimola - Fratta Terme 0-0



SANPAIMOLA: Mordenti, Landini, Venturelli, Ferretti, Alberani, Cortesti, Filippi, El Ghazali, Fiori (12' st Bugani), Taroni, Ghebreselassie (25' st Condè). All.: Sintini.



FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi (40' st Panzavolta), Ravaioli (20' st Antonelli), Siboni, Crociati, Vukaj, Spadaro (32' st Shyti), Marozzi, Ravaglioli (25' st Colli), Montesi (12' st Ndiaye), Candoli. All.: Malandri.



ARBITRO: Visani di Faenza.

AMMONITI: Ferretti, Gebreselassie, Taroni, Pezzi, Crociati, Condé.

ESPULSO: Candoli.

Russi - Valsanterno 1-2

RUSSI: Sarini, Gualandi, Dradi (36’st Zela), Bertoni, Colombo (20’st Trocchia), Buscherini, Venturi, Zattini (29’st Saporetti), Grazhdani, Brigliadori (11’st Battiloro), Biondelli (7’st Guidi). A disposizione: Paoloni, Trocchia, Magrini, Bandini, Zela, Guidi, Miserocchi, Battiloro, Biondelli. Allenatore: Ferrario Stefano.

VALSANTERNO: Brachetti, Benini (1’st Castagnini R.), Zanini, Pirazzoli, Alpi, Fiengo, Abiba (24’st Penazzi), Strazzari (1’st Benincasa), Sona (20’st Cavina), Galanti (40’st Castagnini G.), Bovo A. A disposizione: Bovo M., Castagnini R., Castagnini G., Valentini, Beninacasa, Penazzi, Marashi, Cavina, Simone. Allenatore: Benazzi Alberto

Arbitro: Pittella di Crotone

Reti: 9’pt Sona, 18’st Galanti, 30’st Saporetti.

Ammoniti: Bertoni, Benini

Classifica

Rimini 15, Imolese 11, Massa Lombarda 10, Medicina Fossatone 9, Castenaso 8; Savignanese, Comacchiese, Sanpaimola, Novafeltria 7; Osteria Grande, Pietracuta 6, Valsanterno, Russi, Fratta Terme 5; Sammaurese, Santarcangelo 2; Futball Cava Ronco 1, San Marino -2.Nota: Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4.