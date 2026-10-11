Eccellenza B: Savignanese fa 2-2 al 94' con il Santarcangelo, pari anche per Pietracuta e Novafeltria

Il punto sulla settima giornata del girone B di Eccellenza: pari 1-1 tra Sanpaimola e Castenaso, Comacchiese corsara con l'Osteria Grande, San Marino sconfitto 1-0

Dopo il sabato di anticipi con la capolista Rimini e l'inseguitrice Imolese entrambe vincenti, più la vittoria del Massa Lombarda a San Mauro Pascoli contro una Sammaurese in difficoltà (2-3), la settima giornata del girone B di Eccellenza mette in primo piano il rocambolesco derby tra Santarcangelo e Savignanese, finito 2-2. Nel momento più difficile vissuto fuori dal campo, Mastronicola ottiene una grande reazione dai suoi ragazzi, a un passo dallo sfatare il tabù vittoria. Il pari ospite arriva al 94' con Angelini, dopo una gara costellata di occasioni e con diverse parate decisive del portiere della Savignanese Forti. Anche per le altre riminesi è giornata da segno X in classifica. Il Pietracuta continua a soffrire la sindrome casalinga: con la Fratta finisce 1-1, Faeti risponde a Spadaro. Il Novafeltria fatica lontano dall'Urbini-Casali, ma con il Russi è un buon pari per 0-0. Il San Marino, invece, è ancora sconfitto. I titani disputano una buona gara, ma pagano dazio, ancora una volta, ai limiti offensivi: la Valsanterno passa 1-0 grazie al gol di Pirazzoli al 12'. Tra i Titani Traini brilla come rifinitore, Agogo porta velocità e freschezza, ma sulla coscienza ha il gol sbagliato del possibile 1-1. Colpo in trasferta della Comacchiese sul campo dell'Osteria Grande: rossoblù avanti al 13' con Gadda, poi sale in cattedra Xhuveli con una doppietta in due minuti, dal 19' al 21'. Pari Comacchiese al 25' con Fogli, poi nella ripresa le reti di Derjai e Centonze. Il Castenaso, che in casa le vince tutte, in trasferta va più a singhiozzo: il Sanpaimola è comunque squadra in forma. L'incontro termina 1-1, con botta e risposta nel giro di un minuto: Sanpa avanti con Montuschi al 13', pari ospite al 14' con Castellacci.

Classifica

Rimini 21, Imolese 17, Massa Lombarda 13, Castenaso 12, Savignanese, Sanpaimola, Comacchiese 11; Pietracuta 10, Fratta Terme, Medicina, Valsanterno 9, Novafeltria 8; Russi 7, Osteria Grande 6, Sammaurese e Santarcangelo 3; Futball Cava Ronco 1, San Marino -2 (NOTA: Sammaurese 5 punti di penalizzazione, San Marino 4).