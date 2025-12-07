Calcio Eccellenza, il Santarcangelo cade a Solarolo 4-1

Due espulsi tra i gialloblu che terminano la partita in nove

Pesante sconfitta per i gialloblù che cadono sotto i colpi del Solarolo. Il Santarcangelo ci prova ed è sfortunata in alcuni frangenti ma deve arrendersi ad un Solarolo più cinico. Anche due espulsioni per i clementini che terminano la partita in nove.

All’ 8’ minuto il Solarolo passa già in vantaggio. Punizione battuta dalla sinistra, Golinucci tocca ma la palla sbatte su Nastase ed entra in porta. Il Santarcangelo tenta di reagire e al 19’ si fa vedere in avanti con Misuraca che triangola bene con Sorrentino e Zanni. Quest’ultimo tira a botta sicura ma la difesa respinge. Al 23’ invece è il nuovo arrivato Cenci a cercare la porta ma Lusa blocca.

Al 28’ arriva un’occasione ancora più nitida per i gialloblù con Galassi che si trova uno contro uno con il portiere ma si fa ipnotizzare dell’estemo difensore avversario.

Al 35’ arriva la beffa. Il Solarolo trova il raddoppio con Andreoli che si inserisce sul secondo palo ed insacca dopo un tiro sbagliato di un compagno. I clementini provano a reagire e al 38’ trovano la traversa in mischia con Marconi.

Il secondo tempo si apre con l’inaspettato 3 a 0 del Solarolo che approfittano di un altro inserimento sul secondo palo, questa volta di Santucci. Dopo soli due minuti i gialloblù rimangono in 10 a causa dell’espulsione di Marconi per doppia ammonizione.

La reazione può arrivare al 63’ con un calcio di rigore, ma Vitucci si fa ipnotizzare da Lusa. Al 79’ arriva il goal di Ceccarelli che trova l’incrocio dei pali dai 25 metri con un tiro a giro di destro. I gialloblù provano così a reagire ma nel recupero arriva anche il 4 a 1 del Solarolo con Menicucci. Oltre al danno la beffa con un’altra espulsione, questa volta ai danni di Lombardi.

Una sconfitta che pesa, in primis per non aver dato continuità alla vittoria in casa contro l’Osteria Grande. I gialloblù, decisi a rifarsi, nell’ultima partita del girone d’andata ospiteranno il F. Cava Ronco al Mazzola.

Tabellino

Solarolo: Lusa, Mengozzi, Poggesi, Savini (60’ Costa), Nastase, Mongardi, Santucci (82’ Longo), Magri (90’ Menicucci), Andreoli (90’ Protti) Fernandi, Piancastelli. A disp. Zannoni, Dal Monte, Vallicelli, Cuomo, De Marco. Allenatore: Montalti

Fc Young Santarcangelo: Golinucci, Galassi ( 75’ Ceccarelli), Ciavatta (79’ Rocchi), Zaghini, Zanni, Marconi, Misuraca (69’ Madonna), Cenci, Vitucci (66’ Para), Sorrentino (58’ Bianchi), Lombardi. A disp. Chiarabini, Domeniconi, Banzola, Semprini. Allenatore: Riccipetitoni

Arbitro: Chouiref (sez Piacenza)

Assistenti: Servadei (sez Faenza), Panzavolta (sez Forlì)

Reti: 8’ pt Nastase, 35’ pt Andreoli, 57’ Santucci, 79’ Ceccarelli, 90’ + 3 Menicucci

Note. Ammoniti: 7’ pt Marconi, 16’ pt Ciavatta, 29’ pt Lusa, 37’ pt Savini, 55’ st Magri, 67’ Santucci, 74’ Mengozzi, 90’ + 5 Longo, 90’ + 6 Menicucci, Espulsi: 59’ st Marconi, 88’ st Lombardi