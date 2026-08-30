Il Santarcangelo lotta, ma passa il Medicina Fossatone (1-2)

Per i clementini gol del vantaggio dopo tre minuti messo a segno da Da Rugna

Young Santarcangelo - Medicina Fossatone 1-2



SANTARCANGELO: Golinucci, Brolli (29' st Casadei), Domeniconi, Zaghini, Giorgini, Jaupi, Fuchi, Meloni, Da Rugna (40' st Satalino), Muratori (15' st Drudi), Lepri (25' st Cenci). A disp.: Boujir, E.Paratja, Pironi, Magnani, Foschi. All.: Mastronicola.



MEDICINA FOSSATONE: Aversa, Ferretti, Aloisi (27' st Montalbani), Galassi, Mazza, Tumminelli, Rimini (39' st Valente), Dalmonte (20' st Fernandi), Amaducci, Lanzoni (39' st Zani), Fini (34' st Fridhi). A disp.: Piccinno, Poli, Zucchini, Cocchi. All.: Assirelli.



ARBITRO: Crociani di Cesena.

RETI: 3' pt Da Rugna, 37' pt Amaducci, 41' st Fridhi.

AMMONITI: Brolli.

SANTARCANGELO Il Medicina Fossatone conferma di essere una delle squadre da seguire in chiave playoff, mentre il Santarcangelo, con tanti giovani in campo, esce sconfitto, ma la squadra ha offerta una buona prestazione.

Mastronicola scioglie il ballottaggio per la punta: Da Rugna ha la meglio su Foschi e la soluzione Fuchi falso nueve, Satalino parte dalla panchina. Sorpresa a centrocampo, con Meloni al posto di Cenci. In difesa non c'è Seye, nessuna sorpresa: l'ex Rimini Jaupi affianca Zaghini.

La squadra di casa parte a spron battuto e trova il gol con il baby ex Arezzo Da Rugna, che sfrutta un'indecisione della difesa giallorossa. La replica ospite arriva al 12' con Rimini che di controbalzo non inquadra la porta difesa da Golinucci. Al 20' il Santarcangelo si fa vedere sull'asse Fuchi-Muratori, ma il tiro dell'esterno offensivo termina a lato. Il Medicina Fossatone trova il pari al 37': Rimini crossa dalla destra per l'inserimento vincente, in area piccola, di Amaducci. Il centravanti batte imparabilmente Golinucci. La replica immediata dello Young Santarcangelo passa dai piedi di Lepri, ma Aversa ben piazzato respinge. A inizio ripresa attacca il Medicina Fossatone con un tiro dalla distanza di Lanzoni che termina alto. Due minuti dopo un'iniziativa di Rimini sulla destra semina lo scompiglio nella difesa clementina, la respinta corta trova l'acrobazia di Fini, la palla attraversa l'area piccola senza deviazioni. Al 64' Da Rugna prova ad alleggerire la pressione, il suo destro è respinto da Aversa. Al 68' Golinucci salva il risultato, alzando sopra la traversa il tiro al volo di Lanzoni. Sul corner seguente è Tumminelli a sfiorare il gol, la traversa salva il Santarcangelo dalla capitolazione. I gialloblù replicano al 75': Giorgini pennella su punizione, Aversa salva sul colpo di testa di Meloni. La gara è apertissima e il Medicina Fossatone passa all'86': Zani serve Fridhi che batte Golinucci.