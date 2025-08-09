Calcio Eccellenza, l'ex Rimini Luca Hassler al Castenaso

Nella scorsa stagione l'esterno d'attacco classe 2006 ha segnato 12 reti con il Riccione. La nuova Spal: ecco l'elenco dei giocatori già tesserati

Il Castenaso tessera Luca Hassler. Talentuoso esterno offensivo del 2006, dopo aver iniziato da piccolo nel Morciano, ha giocato nel settore giovanile del Rimini per poi passare alla Primavera della Via Pesaro. Arriva l'esperienza al Riccione dove si mette in luce con 12 gol che gli vale la chiamata dall'Imolese. Ora questa nuova esperienza.

Inant ARS et LABOR (cioè è la nuova Spal) ha pubblicato l’elenco dei giocatori che hanno sottoscritto il contratto per la prossima stagione. Come si può notare la stragrande maggioranza proviene da un’annata in categorie superiori all’Eccellenza.

BARAZZETTA ALBERTO 2002 - ATTACCANTE ESTERNO AC CARAVAGGIO (SERIE D)CARBONARO PAOLO 1989 ATTACCANTE MANFREDONIA (SERIE D)

CASELLA ADRIANO 2000 DIFENSORE BARLETTA (SERIE D)

COZZARI MATTIA 1999 CENTROCAMPISTA M PRATO (SERIE D)

DALL’ARA ANDREA 1994 DIFENSORE CHIEVO (SERIE D)

DI BARTOLO MARZIO 2003 CENTROCAMPISTA NOTARESCO (SERIE D)

GAETANI DAVIDE 1995 ATTACCANTE SAN GIOVANNESE (ECCELLENZA)

GIACOMEL ALESSANDRO 1998 PORTIERE CALDIERO (SERIE C)

IGLIO GIUSEPPE 2001 TERZINO SPAL (SERIE C)

MALIVOJEVIC MILOS 1993 TREQUARTISTA VIANESE (ECCELLENZA)

MAMBELLI EDOARDO 2004 TERZINO/DIFENSORE SASSO MARCONI (SERIE D)

MAZZA LEONARDO 2000 MEDIANO PRATO (SERIE D)

MAZZALI SIMONE 2002 TERZINO DOLOMITI BELLUNESI (SERIE D)

PREZZABILE ALESSANDRO 1998 CENTROCAMPISTA ATHL.CLUB PALERMO (SERIE D)

RICCI MANUEL 1990 CENTROCAMPISTA PAGANESE (SERIE D)

ROMAGNOLI LUCA 2006 PORTIERE TREVISO (SERIE D)

SENIGAGLIESI LUCA 1998 ATTACCANTE ESTERNO GROSSETO (SERIE D)



