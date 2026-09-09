Calcio Eccellenza, l'Imolese rinforza l'attacco con bomber Broso

Classe 1991, ha vinto il campionato di Eccellenza con il Montecchhio. Mister Antonioli lo ha allenato al Ravenna e alla Reggiana

Sui canali ufficiali del club non c'è traccia della notizia, ma l'affare pare fatto: l'attaccante Antonio Broso è dell'Imolese. Classe 1991, reduce dall’esperienza al K-Sport Montecchio Gallo e da anni protagonista del calcio marchigiano; all'Imolese ritroverebbe Mauro Antonioli, allenatore che lo ha già avuto alle proprie dipendenze sia al Ravenna sia alla Reggiana. Un legame probabilmente decisivo nella scelta.

Broso a Ravenna ha vissuto uno dei periodi migliori: nella stagione 2016-17 contribuì alla promozione in Serie C con 7 reti, ripetendosi con altre 7 marcature nel campionato successivo. Nel 2015-16, invece, erano stati ben 17 i gol realizzati con il Legnago.

Nelle Marche ha vestito, tra le altre, le maglie di Fano, Vigor Senigallia, Forsempronese e appunto K-Sport. Ora la possibile nuova sfida all’Imolese, nel girone B di Eccellenza, in una rosa che comprende già diversi elementi di esperienza come Luca Ricci, Tommaso Battisti e Luca Belcastro. L’obiettivo è chiaro: costruire una squadra in grado di competere ai vertici e giocarsi la sfida con il Rimini. E Broso, per esperienza e gol, potrebbe essere uno degli uomini chiave.







