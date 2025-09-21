Calcio Eccellenza, manita Sampierana: Mesola al tappeto (5-3)

Sotto due volte, la squadra di Belli diventa travolgente. Tripletta di Carlini. LSampierana in testa alla classifica con Castenaso e Mezzolara

Vittoria roboante e importante della Sampierana che al “Campodoni” supera con un frizzante 5-3 il Mesola al termine di una partita vibrante e ricca di emozioni.

Al 2' cross di Carlini, colpisce di testa Crociati che mette a lato. Al 5' Sylla sulla destra viene caricato da tergo, per il direttore di gara tutto regolare, sugli sviluppi della ripartenza Rako Matis trova il jolly dai 30 metri e insacca alle spalle di Ravaioli (0-1). Veemente reazione della Sampierana : cross dalla sinistra che Montesi di testa corregge a centro area dove si avventa Sylla per il pareggio (1-1). Al 11' retropassaggio di Rossi a Ravaioli che colpisce male nel rinvio, palla sui piedi di Davo che mette in mezzo dove ancora Rako Matis appoggia in rete per il nuovo vantaggio ospite (1-2).

Al 32' la Sampierana impatta di nuovo: retropassaggio di Guariento all'indirizzo di Calderoni, che controlla male il pallone sul quale si avventa Braccini S. che è bravo a servire Carlini che mette dentro a porta vuota (2-2).

Al 35' Montesi mette un pallone tagliato per la testa di Rossi che gira a lato. Al 45' si fa rivedere il Mesola con Davo che stacca di testa nell'area piccola e mette fuori di poco. Al 47' Ariyo serve Cangini che ci prova dai 25 metri : sul primo tentativo si oppone Telloli, sul secondo è Calderoni a respingere. Al 48' ancora i bianconeri con Montesi che si libera bene e dal vertice destro dell'area impegna in due tempi Calderoni. Nella ripresa partenza decisiva della Sampierana nel primo quarto di gioco : dopo 20” della ripresa Montesi protegge palla sul dischetto del rigore e serve l'accorrente Ariyo che di sinistro fulmina l'incolpevole Calderoni per il vantaggio (3-2).

Al 6' ancora Montesi che semina il panico sulla sinistra, serve Carlini che rientra sul mancino e batte ancora l'estremo ospite: 4-2. Al 58' quinto gol della Sampierana ancora con lo scatenato Carlini, che sigla la tripletta personale ben servito da Braccini S. Il Mesola, frastornato dai tre gol nei primi 13', prova a reagire con Rako Matis che su lancio di Telloli trova la difesa bianconera impreparata, batte a rete e trova la deviazione in angolo di Ravaioli. Al 83' Cobrescu scappa sulla destra, calcia verso la porta trovando la respinta di Ravaioli, sulla quale è pronto di testa a correggere in rete ancora Rako Matis che fa tripletta e accorcia per i suoi (5-3). Al 94' a risultato ormai consolidato vengono a contatto in mezzo al campo Quercioli e Spano che vengono entrambi espulsi dal direttore di gara.

Vittoria meritata per i bianconeri di Belli che raggiungono la vetta della classifica in compagnia di Castenaso e Mezzolara, con 10 punti nelle prime quattro giornate.

IL TABELLINO

SAMPIERANA – MESOLA 5 – 3

SAMPIERANA: Ravaioli, Sylla (53' Pieri), Bolognesi, Narducci (69'Quercioli),Crociati, Rossi, Montesi (83' Pungelli), Cangini, Braccini Simone (59' Braccini Davide), Carlini (80' Conficoni), Ariyo. A disp: Zamagni, Facciani, Petrini, Yabre. All.: Belli.

MESOLA: Calderoni,Lucci (74' Crosara), Biolcati (77' Cobrescu), Valesani, Telloli, Guariento (59' Alessio), Neffati, De Angelis, Rako Matis, Cantelli (46' Spano), Davo (65' Rivas Garrido). A disp : Guidi, Paganini, Cavallari, Mantovan. All. Cavallari.

Arbitro. Antoni di Reggio Emilia

Reti: 5', 11', 83' Rako Matis (M), 6' Sylla (S), 32', 52', 58' Carlini (S), 46' Ariyo (S).

Note. Ammoniti: 22' Neffati (M), 36' Cantelli (M), 73' Pieri (S). Espulsi: 94' Quercioli (S), Spano (M).