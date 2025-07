Calcio Promozione, Marco Manzi è il nuovo presidente del Misano

L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo. Stefano Giannini il vicepresidente; Giorgio Bonardi il direttore Generale



Novità al Misano Calcio. L’assemblea dei soci ha nominato il nuovo Consiglio Direttivo, che sarà così composto: Marco Manzi, Presidente; Stefano Giannini, Vicepresidente; Giorgio Bonardi, Direttore Generale

Marco Manzi, manager e imprenditore attivo nel settore delle energie rinnovabili, si è avvicinato alla grande famiglia del Misano nel 2022 in qualità di sponsor, diventando successivamente socio del club.

Manzi continuerà a sostenere il progetto anche nella prossima stagione attraverso il marchio BCB Energy, confermato come main sponsor per il 2025/2026.



“Assumo questo incarico con grande entusiasmo e senso di responsabilità. In questi anni ho potuto conoscere da vicino la passione e la dedizione che animano la S.S.D. Misano e oggi sono orgoglioso di poterne guidare lo sviluppo - le prime parole del neo presidente Marco Manzi: la nostra visione è chiara: vogliamo costruire un progetto solido, sostenibile e ambizioso, che unisca risultati sportivi, valorizzazione dei giovani e coinvolgimento del territorio. La prima squadra e il settore giovanile cammineranno insieme, con obiettivi condivisi e una struttura sempre più professionale. Il percorso non sarà semplice, ma con una squadra coesa dentro e fuori dal campo sono certo che potremo toglierci grandi soddisfazioni".