Calcio Eccellenza, Medicina: Monti è il rinforzo per la difesa

Classe 2001, ha trascorsi in C e D. Viene da due stagioni in Eccellenza. L'ex Rimini Domenico Germinale in Prima, Traini è sul mercato

A cura di Stefano Ferri 18 settembre 2026 12:26

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