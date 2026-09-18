Calcio Eccellenza, Medicina: Monti è il rinforzo per la difesa
Classe 2001, ha trascorsi in C e D. Viene da due stagioni in Eccellenza. L'ex Rimini Domenico Germinale in Prima, Traini è sul mercato
La società Medicina Fossatone comunica di aver trovato l’accordo con Niccolò Monti per la stagione 2026-27.
Difensore classe 2001, Monti cresce calcisticamente nel settore giovanile del Parma prima della chiamata, in Serie D, della Recanatese dove resta per due stagioni. Nell’estate del 2020 il salto di categoria, in Serie C, a Fano; ancora un anno in D alla Casertana per poi fare ritorno tra i professionisti: Picerno e Brindisi. Con oltre 50 presenze in C, Niccolò arriva a Medicina dopo le ultime due stagioni giocate in Eccellenza alla Solbiatese e, lo scorso anno, allo Zola Predosa. Il difensore è già a disposizione di mister Fulvio Assirelli.
L'attaccante ex Rimini e Misano, Michael Traini, aggregato in fase di preperazione con la Cosmos, ha contati con club marchgiani.
Un altro ex Rimini, Domenico Germinale, approda alla Pergolese. L’attaccante classe 1987, ha accettato la corte dell’ambizioso club di Prima Categoria. Nelle ultime stagioni Germinale ha militatonel Fossombrone contribuendo alla scalata della formazione metaurense dall’Eccellenza alla Serie D, quindi quella con il Lunano, con cui nella scorsa stagione ha vinto il campionato di Promozione.