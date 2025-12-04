Calcio Eccellenza, Melini: 'Al Mazza con emozione, ma contro la Spal ci faremo valere'

Dopo aver assaporato la vetta grazie al filotto di cinque vittorie di fila, la Sampierana è scivolata al quarto posto a 26 punti. Ora la capolista

Dopo aver assaporato la vetta grazie al filotto di cinque vittorie di fila, la Sampierana è scivolata al quarto posto a 26 punti e nel prossimo turno affronta in trasferta la Ars et Labor (Spal) capolista assieme al Mezzolara (30 punti).

Presidente Oberdan Melini, la sua squadra arriva un po’ ammaccata all’appuntamento clou della stagione per via della sconfitta in casa per 3-0 per mano del Cava Ronco, la seconda di fila. Che è successo?

“Tre partite e tre sconfitte nelle due stagioni in Eccellenza, è la nostra bestia nera il Cava Ronco. Una giornata da dimenticare: siamo partiti bene, poi dopo la rete di Stucchi si è spenta la luce e il secondo gol rocambolesco sul finale di frazione ha chiuso di fatto la partita. E’ stato espulso Narducci, che salterà così la Spal. Il pensiero della trasferta di Ferrara per certi versi ha condizionato anche la partita con il Cava Ronco: i tre diffidati, seppure inconsciamente, possono aver giocato la partita con il freno a mano un po’ tirato per il rischio di prendere la quarta ammonizione e dunque venire squalificati. Da tempo tutti abbiamo nella testa questa sfida ed il gran giorno è arrivato”.

C’è il rischio che l’emozione giochi un brutto scherzo?

“Gran parte dei nostri giocatori non sono abituati a palcoscenici come quello del Mazza, a giocare davanti a migliaia di spettatori, ma sono certo che ci faremo valere. Ci presentiamo all’appuntamento con la consapevolezza di poter fare bene e nelle migliori condizioni: perdiamo Narducci, ma rientra Simone Braccini la cui assenza nell’ultimo turno si è fatta parecchio sentire. E’ una prima volta per la Sampierana, per la città di San Piero che è rappresentata dalla nostra squadra e per me nelle qualità di presidente seppur in passato al Mazza sono stato presente come ds del Santarcangelo. Viviamola come una giornata di festa da portare nel cuore ed i cui ricordo sarà impresso per sempre nella memoria di tutti noi”.

La Sampierana non ha mezze misure: otto vittorie, due pareggi e cinque sconfitte.

“Con la regola dei tre punti è un bene, realizziamo molti gol ed è una cosa positiva ma ne subiamo anche qualcuno di troppo. Diciamo che dobbiamo trovare ancora un maggiore equilibrio di rendimento all’interno della partita e di prestazioni. Detto questo, la nostra stagione è più che soddisfacente, abbiamo avuto l’onore e l’onere di assaporare il profumo della vetta in solitudine, e siamo nelle prime quattro a -4 dal coppia di testa”.

A proposito di vetta, ritiene che la Sampierana possa dire la sua anche per il primo posto?

“Mai dire mai, però ritengo che la coppia di testa formata da Spal e Mezzolara abbia qualcosa di più sotto tutti i profili: esperienza, qualità e mentalità, oltre alla possibilità di allenarsi di giorno e con un maggior numero di sedute. Il nostro obiettivo è raggiungere quota 42 punti il prima possibile e poi giocarci l’ingresso ai playoff e, nel caso non riuscissimo ad arrivare alla seconda fase per quale non abbiamo nessun assillo, chiudere tra le prime otto”.

Vi siete già mossi sul mercato. Farete altre mosse?

“Assolutamente no. In queste ore abbiamo rescisso consensualmente il contratto con Sylla Mbaye, che ci lascia dopo un anno e mezzo. Salutiamo un ottimo ragazzo ed un bravo giocatore al quale auguriamo le migliori fortune. Il nostro organico è completo, non faremo altri movimenti”.