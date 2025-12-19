Calcio Eccellenza, Melini: 'La Sampierana merita un 6,5. Ci mancano almeno due punti'

'Nel ritorno mi aspetto di raccogliere qualcosa di più e magari alla fine agguantare i playoff, il nostro sogno'

Presidente Oberdan Melini, la Sampierana dopo aver assaporato il primato per un turno, ha chiuso il girone di andata al sesto posto con 27 punti contro i 30 della stagione scorsa. Che voto dà alla sua squadra?

“Ci mancano almeno un paio di punti, avevamo in animo di chiudere a 29, meglio ancora a 30, la quota di fine andata della stagione 2024-2025, ma contro il Solarolo in vantaggio 2-0 a fine primo tempo, ci siamo fatti rimontare al 90’ con un gol subito a difesa schierata per un errore collettivo di reparto. Quello è il rammarico maggiore a fronte, comunque, di una prestazione sbiadita. A quota 29 saremmo al quarto posto alla pari del Massa Lombarda, la squadra che mi ha fatto la migliore impressione pur avendola battuta mentre il Cava Ronco è di certo la sorpresa. Quanto al voto, dico che meritiamo un sei e mezzo: siamo in linea con le nostre aspettative tenuto conto che il campionato è molto livellato e con un coefficiente di difficoltà superiore al passato e non solo per la presenza delle corazzate Spal e Mezzolara: il quinto posto è appena ad un punto”.

Cosa si aspetta dal girone di ritorno?

“Di raccogliere qualcosa di più e magari alla fine agguantare i playoff, il nostro sogno. Se ci riusciremo, bene, altrimenti non ne faremo certo un dramma. La cosa importante è mantenere a distanza di sicurezza i playout la cui soglia mi pare più alta rispetto al passato. All’andata siamo andati sulle montagne russe, vittoria o sconfitta con soli tre pareggi, il che nell’era dei tre punti paradossalmente può anche andare bene a patto che arrivino molte vittorie, ora dobbiamo trovare una maggiore continuità di rendimento. Sono convinto che il potenziale della nostra rosa sia da sette”.

In che cosa dovete migliorare?

“In fase difensiva possiamo e dobbiamo fare meglio, come singoli e come reparto vista la qualità e l’esperienza dei giocatori: abbiamo subito 23 gol, solo quattro squadre hanno fatto peggio della Sampierana. Conto di rivedere il Pippi della stagione scorsa dopo il pieno recupero dal lungo infortunio patito a Poggibonsi ed il completo inserimento nelle dinamiche di gioco di Corzani unitamente al recupero dell’attaccante Di Novella la cui assenza nell’ultimo mese si è parecchio avvertita. Ecco, voglio considerare questi tre giocatori i nostri rinforzi del mese di gennaio”.

Contento del lavoro si mister Gianni Belli?

“Dopo l’esperienza nel calcio giovanile, è al debutto nel mondo senior con tutte le difficoltà, i problemi, le tensioni che questo comporta. Sta facendo al meglio il suo lavoro e la società è contenta della sua opera”.

La Sampierana assieme ai suoi dirigenti si è radunata martedì scorso al ristorante pizzeria Da Pirino a Selvapiana alla presenza di autorità e sponsor per il rituale scambio degli auguri natalizi. Dopo le festività la squadra giocherà la prima di ritorno martedì 6 gennaio alle ore 14,30 in casa contro il Mezzolara e sabato 10 gennaio in anticipo a Pietracuta. Con il Mezzolara sarà la prima giornata bianconera (la seconda è in calendario contro la Spal): non sono validi gli abbonamenti e le tessere omaggio.

“Il Mezzolara è la formazione che merita il voto più alto, ma credo che alla fine la Spal, da cui tutti ci aspettavamo un cammino più spedito, alla fine vincerà il campionato” assicura il presidente Melini.