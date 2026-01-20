Calcio Eccellenza, Melini (Sampierana): 'Momento negativo, ma credo nella riscossa'

Il presidente: 'Ai nostri demeriti si somma una buona dose di sfortuna. Abbiamo le qualità per risollevarci, siamo a -3 dai playoff'. Mercoledì arriva il Mezzolara

Presidente Oberdan Melini, per mano del Sant’Agostino è arrivata la quinta sconfitta nelle ultime sei partite (un pareggio dopo il terzo ko): in casa Sampierana qual è l’umore. Come spiega questo trend?

“E’ un momento negativo, inutile negarlo, in cui ai nostri demeriti si somma una buona dose di sfortuna. Si prenda il ko di Cattolica con il Pietracuta con lo scivolone del portiere Ravaioli al momento del rinvio che ha determinato il ko per 2-1 nel recupero. Contro il Sant’Agostino, il gol dello 0-1 è nato da un angolo controverso con palla probabilmente nostra; in avvio di ripresa Nisi ha inventato un eurogol imparabile e dopo 30” Bolognesi ha colpito la traversa a portiere battuto. Si sarebbe potuto riaprire il match subito ed invece a metà frazione uno dei nostri capitani, Marco Narducci, ha riaperto la partita; poi ci ha pensato il portiere Costantino con una serie di belle parate a salvare il risultato. Non ci gira bene, resta il fatto che dobbiamo fare di più, anche all’interno della gara stessa, trovare maggiore continuità di rendimento e non aspettare di prendere il cazzotto per entrare in partita, come spesso ci succede”.

E’ deluso?

"Ci aspettavamo qualche punto di più, sono del parere che la nostra rosa valga di più di questa classifica anche se il calcio non è un' equazione matematica. Abbiamo le qualità per risollevarci e riprendere un cammino virtuoso. Resta il fatto che la Sampierana è ancora al sesto posto, a -3 dai playoff. Insomma, l’obiettivo stagionale è ancora alla portata nonostante un punto appena in sei partite. Il girone di andata è stato caratterizzato da un rendimento da montagne russe, adesso dobbiamo invertire la rotta. Resto ottimista, ma attenzione: la classifica si è accorciata, alle spalle abbiamo quattro formazioni ad un solo punto e la zona playout è a cinque lunghezze, un margine non del tutto rassicurante. Guardiamo avanti, ma anche alle nostre spalle”.

Spiccano i 27 gol subiti in 19 partite. Si è dato una spiegazione?

“Le cause possono essere varie tra cui la ricerca del migliore assetto tattico con la rotazione di più giocatori di una rosa che offre tante scelte, ma al di là degli errori individuali e di reparto, che è composto da bravi giocatori, credo che si debba fare un discorso di collettivo: si difende si attacca in undici e la Sampierana deve cercare di farlo meglio sotto la regia di mister Belli, che gode di tutta la nostra fiducia”.

Ora vi aspetta nel recupero di mercoledì il leader Mezzolara (ore 18,30), che ha pareggiato in inferiorità numerica a Fratta Terme (espulso Cavini). L’avversario non ideale per cercare la riscossa…

“Il Mezzolara è un’ottima squadra, composta da giocatori di categoria che conoscono a memoria il girone al contrario di quelli della Spal che arrivano da ogni parte d’Italia e devono ancora entrare appieno in sintonia sol campionato. Sarà un bel duello fino alla fine. Lo scorso anno vincemmo 3-2, all’andata pareggiammo. Il Mezzolara è un avversario stimolante, quello che ci vuole per cercare la riscossa. La domenica successiva andremo sul campo del Mesola, fanalino di coda: dobbiamo assolutamente raccogliere punti”.

La società ricorda che per la partita di mercoledì contro il Mezzolara non saranno validi abbonamenti, tessere omaggio e accrediti.