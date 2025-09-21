Calcio Eccellenza, Pietracuta trafitto a Fratta Terme (1-0)

Decide uan rete di Sedioli al tramonto della prima frazione. Annullato un gol al Pietracuta per fallo di mano, traversa di Sapori

Il Fratta Terme peiga il pietracuta che riamne al palo in classifica. Il caldo non aiuta certo i 22 in campo, ma nella prima frazione di gioco le squadre si sono affrontate a viso aperto e le occasioni non sono mancate.

Parte forte la Fratta che nei primi sei minuti ha due ghiotte occasioni. Al 5', Ndyae sporca di tacco un cross rasoterra, Amici preso in controtempo riesce comunque a parare. Un minuto dopo, Panzavolta in acrobazia si vede privare l'eurogol sulla linea da un difensore ospite che devia sopra alla traversa.

Il Pietracuta non resta a guardare e dopo 15 minuti di assestamento ha la prima occasione con Sapori che da ottima posizione colpisce di testa ma la palla finisce sopra alla traversa.

La Fratta accusa il maggior dinamismo dei riminesi che si rendono ancora pericolosi con Contadini che superato Lombardi, calcia debolmente verso la porta e il pallone viene raccolto da un attento Rossini. Quando sembra che le due compagini non aspettino altro che il fischio dei primi 45 minuti ecco il vantaggio biancoverde: cross in area dalla sinistra di Rossini, Ndiaye assist di testa per l'accorrente Sedioli che firma il suo primo gol in stagione e porta in vantaggio i Termali.

Non è finita. Il Pietracuta, sempre con Sapori al 45' dalla distanza colpisce l'incrocio dei pali. La palla rimbalza in campo e l'estremo difensore locale blocca.

Secondo tempo che ai punti vince il Pietracuta, in pianta stabile nella metà campo dei termali che respingono ogni folata offensiva ed hanno nei minuti finali della gara l'occasionissima con Candoli per raddoppiare.

Al minuto 55' gol annullato al Pietracuta: l'assistente segnala un fallo di mano. Nonostante le vibranti proteste, il gol non viene assegnato. Al 62' Zannoni in area calcia a botta sicura, ma Lombardi è attento e blocca; al 66' Amici devia in angolo un traversone sporco da sinistra, e al 90' Candoli tutto solo calcia deblmente e Amici para in maniera agevole. Finisce 1-0 per il Fratta Terme.

IL TABELLINO

FRATTA TERME: Lombardi, Benini, Rossini, Panzavolta, Sedioli, Errani, Milandri (58' Diop), Branchetti (80' Marozzi), Ndiaye (56' Candoli), Gallo (90' Pezzi), Ravaioli. A disp. Zavatti, De Matteis, Siboni (72' Benini), De Luca, Marozzi, Pezzi, Signore. All. Malandri

PIETRACUTA: Amici, Faeti, Pasolini, Capicchioni, Valentini, Cevoli, Contadini, Zannoni (72' Pierini), Mastroianni (85' Sensoli), Sapori (72' Giacopetti), Bernardi. A disp. Giardini, Matteoni, Fabbri, Valli Casadei, Mani, Proverbio. All. Cevoli

Arbitro: Danielli di Bologna (Vitali di Bologna e De paoli di Cesena)

Rete: 43' pt. Sedioli.