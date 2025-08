Calcio: Eccellenza, Promozione e Prima: l'esordio

Subito i derby Pietracuta-Santarcangelo e Stella-Bellariva. In Prima, Torconca e Victoria in trasferta contro Due Emme e Superga

Ecco la prima giornata dei campionati di Eccellenza B e Promozione D, che si svolgerà domenica 31 agosto con calcio d'inizio alle 17:30.

La Prima Categoria parte invece il 14 settembre.

ECCELLENZA B

Si parte il 31 agosto alle 17:30. L'ex Spal, ora rinominata Ars et Labor, esordisce in casa contro la neopromossa Fratta Terme. Una neopromossa anche al Bindi di Pietracuta: i rossoblù affronteranno lo Young Santarcangelo.

Ars Et Labor-Fratta Terme

Comacchiese-Russi

Futball Cava Ronco-Massa Lombarda

Mesola-Faenza

Mezzolara-Sampierana

Osteria Grande-Castenaso

Pietracuta-Young Santarcangelo

Sant'Agostino-Sanpaimola

Solarolo-Medicina Fossatone



PROMOZIONE D

Si parte il 31 agosto alle 17:30. Nel campionato di Promozione, il Novafeltria fa il suo esordio in casa affrontando il Reno, squadra anch’essa retrocessa nella scorsa stagione. Grande attesa anche per il derby, con il Bellaria che ospiterà proprio la Stella in una delle sfide più sentite della giornata. La Savignanese, invece, inizierà il suo cammino in trasferta, sul campo del Bakia.



Bakia - Savignanese

Bellariva - Stella

Civitella - Bagnacavallo

Classe - Misano

Roncofreddo- Gambettola

Riccione - Diegaro

San Pietro in Vincoli - Bellaria Igea Marina

Vis Novafeltria - Reno



RIPOSA: Cervia United



PRIMA CATEGORIA GIRONE H

Si parte il 14 settembre. Nel campionato di Prima Categoria, il Verucchio – retrocesso dalla Promozione – fa il suo esordio stagionale tra le mura amiche contro il San Bartolo.

Anche il Sant’Ermete giocherà la prima partita in casa, affrontando il Gatteo in quella che si preannuncia una sfida interessante.



Accademia Marignanese - Granata

Bagno di Romagna - Rumagna

Due Emme - Torconca

Real San Clemente - Colonella

Sant'Ermete-Gatteo

San Vittore-Rubicone Calisese

Superga - Victoria

Verucchio - San Bartolo