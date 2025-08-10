Calcio, rinforzi per Santarcangelo e Comacchiese

Per le due matricole di Eccellenza ecco gli attaccanti Levy Kotchap e Brito dos Santos, rispettivamente da Folgore Caratese e Sant'Agostino

Un altro attaccante per il Santarcangelo, Levy Kotchap, classe 2006. Proviente dalla Folgore Caratese, storico club della Brianza con una lunga tradizione calcistica e attualmente militante nel Girone B di Serie D, Kotchap approda in gialloblù con entusiasmo e voglia di mettersi alla prova in questa nuova avventura. Con il suo talento, il giovane attaccante andrà a rinforzare il reparto offensivo, portando energia e nuove soluzioni alla squadra.

Un attaccante anche per la neopromossa. Si tratta di Brito dos Santos, classe 2000 di origini capoverdiane, un giocatore che negli ultimi tre anni di Eccellenza ha sempre raggiunto i 18 gol. Brito è un ex Bentivoglio e Sant'Agostino in cui si è fatto notare per le doti fisiche, realizzative, velocità e fiuto del gol. A Comacchio tornerà a giocare come punta centrale; attorno a lui giostreranno Cazzadore e Maltoni, classe 2006, cresciuto nel San Pancrazio poi dall’età di 14 anni alla Spal. Prosegue la carriera giovanile prima al Cesena poi al Bologna e infine al Rimini. Successivamente l’Imolese e adesso la sua strada ha incrociato quella della Comacchiese. Il suo arrivo alza l’asticella tecnica del club.