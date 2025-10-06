Calcio Eccellenza, Russi travolgente sul Faenza (3-0)

Doppietta di Brigliadori e gol di Venturi. Per i manfredi la peggiore prestazione della stagione

Una partita da dimenticare in fretta per il Faenza che a Russi ha dato vita alla peggiore prestazione della stagione ed è uscito sconfitto. I tre gol subiti sono forse un punteggio eccessivo, ma opaca è stata la gara dei biancoazzurri sopraffatti dagli arancioni, bravi soprattutto a sfruttare le occasioni.

In avvio è il Faenza a cercare di creare gioco, ma è il Russi a avvicinarsi alla porta con un colpo di testa di Santomauro con il pallone alzato da Zauli sopra la traversa. L’episodio chiave che sblocca la gara è al 17’ quando Brigliadori sull’uscita della difesa manfreda, avanza, recupera la palla e dal limite la spedisce con un preciso sinistro rasoterra a infilarsi a fil di palo. 1-0

I biancoazzurri dopo qualche minuto si riorganizzano e sfiorano il pari con Leonardo Albonetti che impatta bene il pallone scodellato a centro area da Gimelli, ma colpisce la parte superiore della traversa.

Saporetti non impensierisce Zauli con un tiro dalla distanza, facendo però le prove del gol che arriva dopo una azione corale degli arancioni al 34’: Dradi verticalizza per Brigliadori, apertura per Guidi che va quasi sul fondo e crossa sul secondo palo per Saporetti che appoggia in rete. 2-0 Il Russi approfitta nella circostanza dell’inferiorità numerica del Faenza, con il difensore Franceschini fuori dal campo da qualche minuto in attesa di essere sostituito per un infortunio alla caviglia. I biancoazzurri, sotto di due reti, prendono il controllo del gioco, tenendo i falchetti nella propria metà campo, ma senza produrre mai nulla di pericoloso sotto porta. Così il Russi trova il 3-0 in contropiede a pochi minuti dalla fine quando Zattini lancia Nicolò Venturi che evita il portiere Zauli in uscita e insacca. Sempre in ripartenza i padroni di casa hanno una opportunità con Zela, ma senza esito.

Nel prossimo turno il Faenza dovrà ripartire affrontando allo stadio “Bruno Neri” il lanciato Fratta Terme che si è imposto su Mesola grazie a una doppietta dell’ex manfredo Ndiaye.

IL TABELLINO

Russi - Faenza 3-0

Russi: Sarini, Gualandi, Dradi, Fi. Bertoni, Colombo, Buscherini, Guidi, Santomauro (29’ st N. Venturi), Brigliadori (16’ st Zela), Zattini (39’ st Cepa), Saporetti. A disposizione: Palermo, Trocchia, F. Venturi, Magrini, Fantinelli, Lentini, Miserocchi. All. Ferrario

Faenza: Zauli, Missiroli, Gimelli, Prati, Borini, Franceschini (35’ pt M.Albonetti), Tuzio (30’ st Ulivieri), L.Albonetti, Bonavita, Gjordumi, Lanzoni. A disposizione: Laghi, Malavolti, Zoli, Servadei, Haxhiraj, Cavolini, Zani. All. Cavina

Arbitro: Nicosia di Cinisello Balsamo– assistenti: Sabbia di Rimini e Diversi di Lugo

Rete: 17’ pt Brigliadori, 34’ pt Saporetti, 35’ st N.Venturi

Ammoniti: Zattini, Saporetti; L.Albonetti

Angoli: 4-5 - Recupero: 3’-3’