Calcio Eccellenza, Sammaurese travolge la Comacchiese 5-0

Doppietta di Merlonghi, segnano Bonandi, Donati e De Vincenzo



na Sammaurese tonica e concentrata rifila sei sberle alla Comacchiese e continua a vivere nel suo ottimo stato di forma. Al Macrelli non c’è partita con Bonandi e soci subito padroni del campo.



Al 7′ Merlonghi segna, ma il direttore di gara annulla per un fuorigioco. Poco dopo Merlonghi su punizione serve Mambelli che al volo da posizione ravvicinata non trova la porta. La Sammaurese mette la freccia al 14′ con Mambelli bravo a crossa, Bonandi è ben piazzato nell’area piccola e di testa trafigge il portiere. I ragazzi di Benedetti giocano sulle ali dell’entusiasmo ed al 20′ Misuraca passa a Donati che con un colpo di tacco delizia il Macrelli: 2-0!



La Sammaurese gioca che è uno spettacolo ed al 40′ Merlonghi approfitta di un errore della difesa e realizza il 3-0.



Ripresa in assoluto controllo, al 54′ Misuraca si procura un rigore che bomber Merlonghi realizza. Al 75′ è festa grande con De Vincenzo, innescato da Merlonghi, che realizza il pokerissimo. Al 90′ Misuraca realizza il 6-0. Game, set and match!





IL TABELLINO

SAMMAURESE: R. Ravaioli, E. Donati, E. Mambelli, F. Tamburini, L. Volonghi, E. Scanagatta, S. Misuraca, G. Garavini, M. Merlonghi, T. Bonandi, G. Ponticelli. A disposizione: F. Tassinari, F. Paganelli, L. Baiardi, A. Cangini, E. Nicolini, A. Zammarchi, N. Santoni, F. De Vincenzo, N. Sancisi. All: Benedetti.

COMACCHIESE 2015: M. Ferretti, L. Stefani, L. Ferri, A. Gadda, M. Temporin, A. Monaco, M. Sylla, M. Derjai, S. Fogli, I. Diallo, Y. El Shazly. A disposizione: G. Felletti, K. Centonze, G. Felloni, F. Succi, R. Teleku, T. Ravaglia, S. Vitali, M. Correnti, M. Farinelli. All: Masolini.



ARBITRO: S. Clemente

ASSISTENTI: D. Allkanjari, E. Servadei



RETI: 14' pt Bonandi (S), 20' pt Donati (S), 40' pt Merlonghi (S), 55' pt rig. Merlonghi (S), 30' st De Vincenzo (S)



