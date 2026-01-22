Calcio Eccellenza, Sampierana ancora ko: 1-2 con il Mezzolara. I risultati
E' arrivata la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Tra Santarcangelo e Pietracuta è 1-1, sucesso del Massa Lombarda. Il Fratta Terme ferma la Spal (0-0)
Si recupera la prima giornata del girone di ritorno (rinviata causa neve) . tra Sampierana e Mezzolara . Ne esce vincente il Mezzolara per 2-1 e la Sampierana rimedia l'ennesima sconfitta interna.
Nei primi minuti di gioco le due squadre si studiano, ma il Mezzolara pare più vivace, tant'e' che al 10° minuto su un cross di Ganzaroli, al centro dell'area svetta più in alto di tutti Fabretti che con un secco colpo di testa supera Ravaioli. La Sampierana prova a reagire con Braccini su calcio di punizione al 19° ma il suo tiro finisce a lato. I bianconeri cercano in tutti i modi la rete del pareggio ma la retroguardia del Mezzolara difende benissimo tanto da non fare creare situazini di pericolo per la loro porta.
Si va al secondo tempo e al 7° raddoppio del Mezzolara ad opera di Molossi che , approffittando di un errore difensivo, si ritrova la palla sui piedi e di piatto realizza il secondo gol. La Sampierana non ci sta e si butta in avanti a cercare di riaprire la partita ma i vari tentativi di Bracini S. Pungelli non trovano sbocchi. Al 42' Braccini Simone salta due avversari in area , tira e batte il portiere bolognese realizzando il gol della bandiera. Sul finire i padroni credono nel pareggio ma i forti difensori del Mezzolara annullano ogni tentativo. Finisce 2-1 per gli ospiti. Domenica trasferta sul campo del fanalino di coda Mesola.
IL TABELLINO
SAMPIERANA – MEZZOLARA 1 - 2
SAMPIERANA : Ravaioli, Quercioli (35' st Braccini D.), Crociati, Conficoni (15' st. Narducci), Rossi, Lo Russo (15' Pippi), Montesi, Petrini, Pungelli (27' st. Pieri), Braccini Simone, Cangini (15' Corzani). A disp. Zamagni, Ariyo, Bolognesi, Di NovellA. Allenatore: Belli
MEZZOLARA: Cipriani, Aloisi, Monaco, Morisi (20' st. Dal Monte), Bungaja, Cmangui, Molossi, Derjai, Vinci (al 41' st. Filippetti), Ganzaroli (35' st. Mannarino), Fabretti. A disp.: Cinquemani, Musiani, Cocchi, Battisti. All. Zecchi
Arbitro: Leonardo Crivellaro di Legnago
Reti: 10° pt Fabretti (M), 7° st Molossi (M), 42° st. Braccini Simone (S)
Note. Ammoniti: Narducci, Montesi (S) – Dalmonte (M)
I RISULTATI
Medicina Fossatone Solarolo 1 0; Sampierana - Mezzolara 1-2 ; Castenaso - Osteria Grande 0-2; Faenza - Mesola 2- 0; Fratta Terme - Ars et Labor 0-0; Russi Comacchiese 0-1; Sanpaimola - S. Agostino 6-0; Young Santarcangelo - Young Santarcangelo 1-1; Massa Lombarda - Futball Cava Ronco 2 -1.
CLASSIFICA
Mezzolara 43; Ars et Labor 39; Medicina Fossatone 37; Massa Lombarda 33; Futball Cava Ronco 32; Faenza 29; Sampierana, Sanpaimola 27; Russi, Castenaso, Sant'Agostino 26; Fratta Terme 25; Comacchiese 24; Young Santarcangelo, Pietracuta 23; Osteria Grancde 22, Solarolo 14; Mesola 12.