Calcio Eccellenza, Sampierana ancora ko: 1-2 con il Mezzolara. I risultati

E' arrivata la sesta sconfitta nelle ultime sette partite. Tra Santarcangelo e Pietracuta è 1-1, sucesso del Massa Lombarda. Il Fratta Terme ferma la Spal (0-0)

A cura di Redazione 22 gennaio 2026 01:04

