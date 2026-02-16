Calcio Eccellenza, Sampierana: è divorzio con mister Gianni Belli

Le due parti hanno deciso di interrompere la loro collaborazione con decorrenza immediata. Martedì verrà comunicato il nome del nuovo tecnico

La SsD Sampierana Calcio e l’allenatore della prima squadra Belli Gianni, di comune accordo, hanno deciso di interrompere la loro collaborazione con decorrenza immediata. La Sampierana ringrazia Gianni Belli per l’impegno, la professionalita’ sempre dimostrata e gli augura le migliori fortune nel prosieguo della sua carriera da allenatore.

Il nome del successore di Gianni Belli sarà comunicato ufficialmente nella giornata di martedì ed in serata il nuovo tecnico dirigerà la seduta di allenamento.

Fatale al tecnico, alla prima esperienza con una prima squadra, la sconfitta per 4-1 nell'anticipo di Santarcangelo, che ha fatto seguito a quella sul campo del Sanpaimola. Il cammino della Sampierana è stato costellato fin qui da molti alti e bassi (10 vittorie, tre pareggi e 11 sconfitte) e ora la squadra è scivolata a tre punti dalla zona playout perdendo delel posizioni mentre quella playoff è a quattro lunghezze .

Tra i papabili alla sostituzione di Belli ci sono Simone Muccioli e Momo Montanari, altra ipotesi sul tappeto quella di Filippo Medri.