Calcio Eccellenza, Sampierana: è Riccardo Montesi l'asso per l'attacco

La Sampierana comunica di aver ingaggiato per la prossima stagione l’attaccante Riccardo Montesi, classe 2004, di Mercato Saraceno. Cresciuto a livello giovanile nella Due Emme, nel club di Mercato Saraceno è stato protagonista giovanissimo (campionato di Promozione) segnando 17 gol. Da qui il salto in serie D alla Sammaurese. La prima stagione è stata positiva (cinque gol), la seconda l’ha vissuta tra Sammaurese e Progresso trovando poco spazio.



“Per ma questa è una stagione molto importante, voglio rilanciarmi e la piazza di San Piero, che conosco a fondo in quanto sono di Mercato Saraceno, ritengo sia quella ideale – spiega Montesi – : è passionale, vive il calcio nella maniera giusta. L’ho conosciuta da avversario con la Due Emme segnando due reti nel 2-2 al Campodoni nella stagione in cui la Sampierana mancò l’Eccellenza a spese del Gambettola per un solo punto. Segnai anche in Coppa Italia, nella prima partita. Da un lato, mi farà un certo effetto all’inizio vestire questa maglia visto che da avversario, per la nota rivalità tra le due piazze, cercavo di dare sempre il doppio; credo dall’altro di essere bene accolto e di ripagare la fiducia del club nei miei confronti mettendoci la stessa determinazione che avevo da avversario”.



Il suo obiettivo?

“Giocare con continuità, superare la doppia cifra ed aiutare la squadra a centrare i playoff. Mi riferisce il presidente che le avversarie stanno facendo una campagna acquisti importante, io credo che la Sampierana abbia allestito una rosa competitiva per stazionare nella parte sinistra della classifica e possa puntare ai playoff”.



Conosce i nuovi compagni?

“In gran parte sì appunto perché siamo, per così dire, vicini di casa. Conosco bene e posso garantire sulle loro qualità il portiere Riccardo Ravaioli e il difensore di fascia Davide Bolognesi che erano con me alla Sammaurese: sono giocatori di categoria superiore”.





Ha parlato con mister Belli?

“Ci siamo incontrati a San Piero, lui sa che sono molto motivato e carico e anche in lui vedo questa energia. Non vedo l’ora di scendere in campo”.



Il punto forte del suo repertorio?

“Il dribbling, l’uno contro uno per liberarmi al tiro. Sono destro, posso giocare su entrambe le fasce anche se la sinistra è la mia preferita. Il mio ruolo è esterno d’attacco in un tridente oppure seconda punta e comunque sul fronte offensivo ho interpretato tutti i ruoli: alla Due Emme e alla Sammaurese ho giocato da prima punta”.