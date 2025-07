Calcio Eccellenza, Sampierana: il 6 agosto amichevole con il Ravenna

Dopo i test ed un paio di allenamenti congiunti, lunedì scatta la preparazione della squadra di Belli. Varato il calendario delle amichevoli

Dopo i test fisici ed un paio di allenamenti congiunti (sabato contro il Cesena Primavera vittoria della squadra di Campedelli per 3-0), la Sampierana da lunedì inizierà la preparazione con allenamenti quotidiani (riposo domenica). Già varato il calendario di amichevoli e allenamenti congiunti: spicca la sfida contro il neopromosso in serie C Ravenna per mercoledì 6 agosto al Campodoni alle ore 18,30. Domenica 24 agosto prima partita di Coppa Italia.

LA ROSA

PORTIERI: Ravaioli (2003 Sammaurese), Mescolini (2009 confermato). Aggregati: Zamagni (2005 Forlì), Bianchi (2007 San Vittore)

DIFENSORI: Crociati (2005 Gambettola), Narducci (1989 confermato), Facciani (2006 confermato), Bolognesi (2002 Sammaurese), Agrillo (2007 confermato), Lo Russo (1995 confermato), Quercioli (2004 confermato), Batani (2006 confermato), Pieri (2006 Diegaro), Spignoli (2006 confermato).

CENTROCAMPISTI Sylla (2000 confermato), Cangini (2004 mezzolara), Yabrè (2002 Due Emme), Ariyo (2003 confermato), Petrini (2004 confermato), Carlini (2003 San Marino), Conficoni (2004 confermato), Barchi (2008 confermato), Corzani (2007 confermato).

ATTACCANTI Braccini Davide (2001 confermato), Braccini Simone (1995 confermato), Pungelli (2004 Due Emme), Montesi (2004 Progresso), Soldati (2007 confermato), Sartini (2008 confermato).

STAFF TECNICO Allenatore Belli Gianni; vice allenatore Fontana Giovanni; preparatore atletico Zanchini Nicolò; preparatore portieri: Tucci Elia; fisioterapista: Nuti Matteo.

AMICHEVOLI /ALLENAMENTI CONGIUNTI

Mercoledì 6 agosto: Sampierana-Ravenna ore 18,30

Sabato 9 agosto Sampierana – Savignanese ore 17

Giovedì 14 agosto Sampierana – Diegaro ore 18;

Mercoledì 20 agosto Sampierana – Bakia ore 20,30

Giovedì 21 agosto Sampierana – Bagnese ore 20,30.