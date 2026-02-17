Calcio Eccellenza, Sampierana: il nuovo mister è Davide 'Momo' Montanari

Classe 1967, nella prima parte di stagione ha guidato lo United Cervia. Ad inizio anni Novanta è stato giocatore della Sampierana



La Sampierana comunica che il nuovo tecnico della prima squadra è Davide ‘Momo’ Montanari. Classe 1967, è stato giocatore (ruolo attaccante) tra le altre squadre della stessa Sampierana (stagione 1992-1993) e del Russi per quattro campionati (tre in serie D con una promozione dall 'Eccellenza), l’avversario di domenica prossima al Campodoni.

Nella sua carriera lunga 25 anni, che ha avuto tappe importanti anche fuori dalla Romagna, Montanari ha vinto uno scudetto Primavera con il Cesena e ha annusato la serie C a Ravenna.

Montanari è tecnico esperto dei campionati dilettantistici romagnoli. Lo scorso anno e nella prima parte dell’attuale stagione ha guidato lo United Cervia (Promozione), in precedenza la Savignanese per tre campionati (Eccellenza) e il Del Duca per 10 stagioni (dalla Seconda è salito fino all’Eccellenza).

Lo staff che affiancherà mister Montanari sarà lo stesso di Belli.

Montanari nella giornata di martedì ha firmato il contratto e in serata ha diretto il primo allenamento.