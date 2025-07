Calcio Eccellenza, Sampierana: per la difesa il 2005 Riccardo Crociati

Il centrale di Cesenatico ha vinto lo scudetto Under 17 con il Bologna. Nell'ultima stagione era al Gambettola: 'Un'esperienza molto formativa'

La Sampierana comunica l’ingaggio del giovane (classe 2005) Riccardo Crociati, difensore centrale di 1,90 di altezza, di Cesenatico, cresciuto nel Bologna dopo gli inizi a Cesena: in rossoblù è stato cinque anni vincendo lo scudetto Under 17 (battuta l’Inter in finale dopo Juventus e Milan) e dopo la stagione in Under 18 in cui giocava sotto età ed un infortunio al perone, ecco la prima squadra del Forlì. La scorsa stagione era al Gambettola dove tra Coppa e campionato ha messo insieme una quarantina di presenze.



Crociati, ha assaggiato il campionato di Eccellenza. Come lo giudica?

“Avvincente e impegnativo in cui conta molto la fisicità e gioca un ruolo fondamentale l’esperienza, forse più della tecnica. C’è molto equilibrio, in un amen puoi ritrovarti in alto o in basso; in questa stagione ad occhio il livello sarà ancora più alto per la presenza della Spal e con le squadre emiliane che si sono molto rinforzate. La stagione di Gambettola mi ha formato molto, del resto si impara di più da una stagione di difficoltà rispetto ad una in cui va tutto liscio. Sono cresciuto dal punto di vista tecnico, maturato come persona, sono maggiormente consapevole dei miei mezzi. Ho fiducia”.



La sua ambizione qual è?

“Arrivare al calcio professionistico è il mio sogno, sarà il campo a dire se lo meriterò. Io ce la metterò tutta”.

Le sue caratteristiche tecniche?

“Preferisco il ruolo di centrale e di braccetto pur essendo stato utilizzato anche da terzino o da quinto dello schieramento a tre. Sono un difensore che marca stretto, non falloso, cerco di chiudere gli interventi in maniera il più possibile pulita e impostare l’azione. Di testa sfrutto la mia altezza: nelle giovanili ho segnato tanti gol e conto di ricominciare a farne. Dove migliorare? Sotto il profilo tattico soprattutto, nella lettura delle varie fasi della partita in particolare”.



Conosce i nuovi compagni?

“Ho giocato assieme a Rossi a Gambettola, altri ragazzi li conosco di fama o per averli affrontati da avversario. Conosco il mister perché spesso ho giocato nella sua Juniores: è un tecnico che ha molta passione, la stessa che ho io e che ha questa piazza. Sono contento di giocare per questi colori: a San Piero si vive la stagione del Centenario, si vogliono fare le cose per bene e io metterò tutto il mio impegno come del resto i compagni. Vogliamo che i tifosi vengano numerosi al Campodoni. E’ una stagione importante e vogliamo onorarla al meglio”.





Intanto la squadra ha cominciato lunedì la preparazione. Sosterrà martedì il primo allenamento congiunto della stagione ad Acquapartita contro il Cesena (17,30). Martedì altro test contro il Forlì alle ore 20,30 a San Piero; sabato test fisici e alle ore 11 allenamento congiunto contro il Cesena Primavera.