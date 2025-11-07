Calcio Eccellenza, Sampierana scatenata: ritorna anche Pippi

L'attaccante, in uscita dal Poggibonsi, ha scelto la squadra della sua città. "In Toscana bella esperienza, spero di segnare gol decisivi"

Dopo Francesco Corzani anche Simone Pippi fa rientro alla Sampierana. L’attaccante classe 1999, in forza al Poggibonsi, ha rescisso il contratto che lo legava al club toscano e ha trovato l’accordo con la sua ex società mettendosi a disposizione di mister Belli: sarà disponibile per la trasferta contro il Massa Lombarda, formazione molto ispirata, che ha un punto in meno della Sampierana.



Simone Pippi, come è andata a Poggibonsi?



“E’ stata una bella esperienza di vita. Non rinnego nulla, la rifarei anche se calcisticamente sarebbe potuta andare meglio. Ho giocato sei partite di cui cinque da titolare, alcune in stadi importanti, ho assaggiato un campionato di livello superiore, e spero di avere un’altra chance per misurarmi di nuovo con la categoria. La società è organizzata, ho conosciuto nuove persone. Dopo l’esonero di mister Barontini, che mi ha caldeggiato, la situazione purtroppo si è complicata per via di una rosa diventata molto ampia e di un infortunio che mi ha fatto tenuto fermo un mese. Morale della favola: ho preferito cambiare aria”.



Che differenze ci sono tra serie D ed Eccellenza?



“Col fatto che in Eccellenza non ci sono gli under, i due campionati si assomigliano molto, magari in D c’è più fisicità e ritmo, in Eccellenza vedo comunque che la qualità non manca”.



Aveva altre proposte?



“Ne ho ricevuto un paio, dopo tutte le valutazioni del caso il ritorno alla Sampierana, la squadra della mia città, mi è sembrata la soluzione migliore. Con la società ci siamo sempre tenuti in contatto, è venuto quasi naturale ritrovarci. La squadra è molto forte e la classifica lo dice in maniera chiara; sono gasato di poterne farne parte e di mettermi a disposizione di mister Belli con cui mi ero confrontato in estate quando il mio destino ancora non era definito. Mi è parsa una gran persona, sono fiducioso sul fatto che saprà tirare fuori il meglio dal sottoscritto. Penso che i playoff si possano raggiungere, ma per esperienza so che è meglio andare per gradi, per cui dico: il prima possibile conquistiamo la salvezza, la classifica è corta e meglio stare sul chi va là”.



Il ruolo più congeniale a Pippi?



“A Poggibonsi mister Barontini, sulla scorta della stagione scorsa in cui sono stato molto prolifico (12 gol) giocando in una formazione che creava molto, mi ha schierato da seconda punta, ma il ruolo a me più congeniale è quello di esterno d’attacco o trequartista alle spalle di due attaccanti per cui a Poggibonsi non ho potuto esprimermi al meglio”.



Ritorna in una Sampierana che ha più frecce al suo arco…



“L’attacco è di prima qualità e lo dimostra il numero di reti segnate, per cui so che la concorrenza non manca. Credo sia stimolante e fa alzare il ritmo dell’allenamento. Dovrò guadagnarmi il posto, nessun problema. Dall’infortunio mi sono ripreso bene, sono allenato: sono pronto per tornare in campo. Con me c’è anche Corzani, che ha due stagioni di serie D alle spalle: il centrocampo, già forte, sarà ancora più competitivo”.



Il suo obiettivo personale?



“Mi piacerebbe arrivare in doppia cifra, ma mi rendo conto che il traguardo è complicato essendosi già giocate 11 partite. Mettiamola così: cercherò di segnare più gol possibili e soprattutto decisivi".