Fuchi pennella, Golinucci para: il Santarcangelo rimonta la Comacchiese (1-1)

Al Mazzola finisce in parità. Fuchi segna uno splendido gol su punizione

Santarcangelo - Comacchiese 1-1

SANTARCANGELO (4-3-3): Golinucci - Tassinari, Seye, Zaghini, Domeniconi - Dy.Capasso (20' st Magnani), Giorgini, Cenci (12' st Satalino) - Fuchi, Foschi, Muratori (31' st Banzola). A disp.: Boujir, Brolli, Macori, Semprini, Pironi, Para. All.: Mastronicola.

COMACCHIESE (3-5-2): Ferretti - Succi, Temporin, Monaco - Centonze (34' st Stefani), Derjai (17' st Gordini), Gadda, Diallo (42' st Farinelli), Ferri - Fogli (17' st Elshazly), Sylla. A disp.: Felletti, Felloni, Teleku, Vitali, Mascanzoni. All.: Nordi.

ARBITRO: Battilani di Imola.

RETI: 19' pt Monaco, 8' st Fuchi.

AMMONITI: Fogli, Sylla, Fuchi, Giorgini.

SANTARCANGELO Il Santarcangelo evita la terza sconfitta su tre in casa, fermando sul pari una rediviva Comacchiese. Mastronicola senza Da Rugna lancia Foschi al centro dell'attacco, a centrocampo esordio da titolare per Dylan Capasso, a causa delle defezioni di Lepri e Meloni. Dopo l'addio di Masolini, peraltro ex allenatore clementino, la Comacchiese si presenta con il 3-5-2, con Fogli e Sylla in attacco. Parte bene la squadra ospite: all'11 Sylla mette in difficoltà Golinucci con un tiro cross, il portiere smanaccia in angolo tra le proteste dei comacchiesi, secondo cui la palla sarebbe entrata. Il gol arriva al 19': un calcio di punizione innesca il colpo di testa vincente del centrale difensivo Monaco. Timida la reazione clementina, con un'iniziativa di Muratori alla mezz'ora fermata dalla difesa. Al 40' la Comacchiese sfiora il bis con un bolide da fuori area di Sylla respinto dal palo. Due minuti dopo Golinucci vola sulla punizione di Gadda: i due erano stati compagni di squadra nel Gambettola. Nella ripresa parte bene il Santarcangelo, che trova il pari al 53' con una splendida punizione di Fuchi, bravo a scavalcare la barriera e superare il portiere ex Imolese Ferretti. Al 56' è decisivo Golinucci, che si oppone al diagonale di Fogli. Il portiere clementino, migliore in campo, si ripete al 70', quando su un cross di Sylla, Seye colpisce di testa sfiorando un clamoroso autogol.