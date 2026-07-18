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Calcio Eccellenza, Santarcangelo: ecco a centrocampo Giorgini

Il centrocampista classe 2006 arriva dal Novafeltria dove dovrebbe arrivare Pierluigi Pierluigi Morolli del Bellariva

A cura di Stefano Ferri Stefano Ferri
18 luglio 2026 18:53
Calcio Eccellenza, Santarcangelo: ecco a centrocampo Giorgini - Giosuè Giorgini
Giosuè Giorgini
Santarcangelo di Romagna
Sport
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Il Santarcangelo - come annunciato da Altarimini.it - ha raggiunto l’accordo con Giosuè Giorgini, centrocampista classe 2006, proveniente dal Novafeltria dove dovrebbe arrivare il giovane Pierluigi Morolli del Bellariva

Cresciuto nel settore giovanile del San Marino Academy, Giorgini ha poi proseguito il proprio percorso al Novafeltria, maturando un bagaglio di esperienza che lo porta oggi a vestire la maglia gialloblù.

Il suo arrivo rappresenta un ulteriore tassello nel progetto tecnico, che continua a puntare su giovani motivati e desiderosi di crescere, pronti a mettersi a disposizione di mister Mastronicola e della rosa.

Ora si attedono altri acquisti.

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