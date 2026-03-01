Calcio Eccellenza, Santarcangelo ko a Fratta Terme (1-0)

Il Santarcangelo si arrende al goal di Seck nella prima frazione. Nella ripresa gioco molto spezzettato

Il Santarcangelo non riesce a ribaltare il fattore campo e cade in casa del Fratta Terme. I padroni di casa riescono ad avere la meglio in una partita che ha visto ben poco calcio giocato.La partita inizia bene però per i gialloblù che al 10’ combinano bene con Ciavatta e Cecconi. Il numero 9 si libera dalla marcatura e prova il sinistro da posizione defilata, ma Lombardi blocca senza troppi problemi. I clementini spingono e al 28’ si fanno nuovamente pericolosi, sempre con Cecconi che questa volta serve Misuraca in profondità. Il numero 11 controlla e prova il mancino ma Lombardi respinge di piede.

Al 27’ si fa vedere in avanti anche il Fratta Terme, con Seck che si libera sulla sinistra, salta un uomo e prova il destro sul secondo palo. Pazzini è attento e tocca in corner.

In occasione dello stesso calcio d’angolo, al 28’ i padroni di casa la sbloccano. In mischia è sempre Seck ad emergere e ribadire in rete una palla vagante che vale l’1 a 0 biancoverde.

Il goal scuote i gialloblù che provano ad offendere di nuovo. Al 37’ Zanni prova un tiro da fuori con Cecconi che prova a ribadire in rete, ma la fortuna non assiste e la palla finisce a lato di poco. Il primo tempo finisce senza altre emozioni.

Il secondo tempo comincia sulla falsariga del primo. Si vede davvero poco calcio giocato, tanti falli e tanti fischi controversi che scatenano le proteste gialloblù e la partita ne risente.

Al 55’ i gialloblù provano a farsi rivedere in avanti, sempre con Cecconi che difende palla e prova il sinistro, ma Lombardi risponde sempre presente.

Per tutto il resto del secondo tempo non si registrano grandi emozioni. Il Fratta si chiude dietro, mentre i gialloblù provano a pareggiarla, ma con tanta confusione e senza occasioni troppo nitide. Finisce quindi 1 a 0 per i biancoverdi, che continuano a vincere e si portano nelle parti alte della classica.

I gialloblù invece tornano senza punti e proveranno a rifarsi domenica prossima quando ospiteranno il Russi allo Stadio Mazzola.

IL TABELLINO

Fratta Terme - FC Young Santarcangelo 1-0

Fratta terme: Lombardi, Siboni, Ravaioli, Pezzi, De Luca (79’ Benini), Gallo, Spadaro (87’ Milandri), Marozzi (74’ Errani), Ndiaye (58’ Sedioli), Seck, Toure. A disp. Zavatta, Miraglia, De Matteis, Diop, Candoli. Allenatore: Malandri Enrico

FC Young Santarcangelo: Pazzini, Ciavatta, Rocchi, Zaghini (82’ Vernazzaro), Vukaj (79’ Cenci), Guidi, Fuchi, Zanni (79’ Banzola), Cecconi (74’ Lombardi), Satalino (65’ Bianchi), Misuraca. A disp. Golinucci, Pironi, Parma, Drudi. Allenatore: Fregnani Luca

Arbitro: Sfirschi (sez. Faenza)

Assistenti: Sforza (sez Parma), Baldisserri (sez Lugo)

Rete: 28’ Seck

Note. Ammoniti: Ndiaye