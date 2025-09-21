Calcio Eccellenza, Santarcangelo: ko al 90' per mano del Mezzolara

La rete firmata da Ganzaroli. Due legni per i padroni di casa con Fuchi e Zaghini. uno per gli ospiti con Fabretti

YOUNG SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Ciavatta, Zaghini, Vukaj, Bianchi (19’ st Vernazzaro), Fuchi, Zanni (15’ st Cecconi); Maioli (26’ st Marconi); Sorrentino (39’ st Kotchap); Lombardi (19’ st Para). A disp.: Chiarabini, Rocchi, Guidi, Ceccarelli. All.: Riccipetitoni.

MEZZOLARA: Cipriani, Musiani, Aloisi (10’ st De Lucca), Bilali (16’ st Volonghi), Monaco (37’ st Lo Porto), Derjai, Bernardi (15’ st Ganzaroli), Morisi, Salonia; Fabretti (42’ st Battisti), Dalmonte. A disp.: Cinquemani, Pietrobuoni, Molossi, Bungaja. All.: Zecchi.



ARBITRO: Sapio di Cesena.

RETI: 45’ st Ganzaroli.

AMMONITI: Monaco, Galassi.

SANTARCANGELO Il Mezzolara espugna il CPB Stadium con un gol allo scadere. Una sconfitta che pesa per i clementini, reduci dal successo esterno di Mesola e desiderosi di dare continuità ai risultati.

La gara è stata equilibrata fin dall’inizio. Al 37’ il Santarcangelo sfiora il vantaggio: Sorrentino inventa una sponda di tacco per Fuchi, il cui sinistro, deviato da un difensore, centra la traversa. Quattro minuti dopo è il Mezzolara a rispondere: Fabretti si libera in area e calcia di destro, ma colpisce il palo.

Nella ripresa i ragazzi di Riccipetitoni alzano il baricentro. Al 53’ Galassi recupera palla e ci prova dal limite, ma il tiro è centrale. Poco dopo, al 61’, altra occasione clamorosa: da un corner battuto da Fuchi, Zaghini svetta più alto di tutti, ma la traversa respinge ancora una volta. I gialloblù insistono, costruiscono diverse situazioni pericolose, ma non trovano la via del gol.

Quando la partita sembra avviata sullo 0-0, arriva la beffa. Al 90’ il Mezzolara recupera palla sulla trequarti e Ganzaroli lascia partire un destro che si infila all’incrocio.