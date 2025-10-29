Calcio Eccellenza, Santarcangelo ko. Hurrà Sampierana. Pari amaro del Pietracuta

A Russi decide Saporetti, a Fratta Terme Simone Braccini nel finale. La squadra di Cevoli in vantaggio 2-0 è raggiunta nel finale da una doppietta di Garavini

Nella decima giornata del campionato di Eccellenza girone B, il Solarolo ultimo iin classifica ferma la corazzata Spal sullo 0-0. A Forlì il Pietracuta, in vantaggio 2-0 (a segno il nuovo arrivato Osayande e per la prima volta Nunez) si fa raggiunegre negli ultimi minutu da una doppietta di Garavini (seconda rete su rigore).

La Sampierana passa a Fratta Terme in rimonta (a segno Spadaro da una parte, che sfiora il 2-0, Di Novella e nel finale Simone Braccini dall'altra) e aggancia al quinto posto il F.Cava Ronco. Piomba in zona playout il Santarcangelo, sconfitto a Russi (1-0)

Momento magico per il Massa Lombarda alla terza vittoria nelle ultime cinque partite (3-1 al Sanpaimola, meglio ha fatto solo la Spal), quarta a 18 punti. Successi di Castenaso sul Sant'Agostrino (3-2), della Comacchiese nel derby con il Mesola (1-0), del Fenza sul campo del Medicina Fossatone (2-3), dell'Osteria Grande sul Mezzolara (1-0).

IL PROSSIMO TURNO Faenza - Comacchiese, Fratta Terme - Medicina, Mesola - Solarolo, Mezzolara - Ars Et Labor Ferrara, Pietracuta - Russi, Sant'Agostino - F. Cava Ronco, Sampierana - Castenaso, Sanpaimola - Osteria Grande, Santarcangelo - Massa Lombarda.

IL TABELLINO

Russi - Santarcangelo 1-0

RUSSI: Sarini, Trocchia, Dradi, Bertoni, Colombo, Buscherini, Venturi (37’st Magrini), Guidi (24’st Brigliadori), Grazdhani (30’st Cepa), Zattini, Saporetti.

SANTARCANGELO: Golinucci, Galassi, Ciavatta (32’st Para), Marconi, Vukaj, Guidi (42’st Cecconi), Fuchi, Bianchi (20’st Zanni), Arduini, Misuraca (37’st Sorrentino), Lombardi All. Riccipetitoni.

Arbitro: Fabrizio Simonelli di Isernia

Reti: 37’pt Saporetti

Note: Ammoniti: Marconi, Venturi, Zattini. Espulso Buscherini doppia ammonizione. Recupero: 1’pt, 4’st



Turno infrasettimanale, Russi ospita la neopromossa Santarcangelo. Partono forte gli ospiti che ottengono un duplice calcio d’angolo nei primi minuti senza concretizzare. Il Russi cresce durante il tempo con Grazdhani che appoggia palloni per le ali Saporetti e Venturi, quest’ultimo con un paio di tiri ha impensierito Golinucci sempre pronto alla risposta. Al 36’ vantaggio del Russi sugli sviluppi di un calcio d’angolo, la palla rimane in area il più veloce è Saporetti che trova il vantaggio.

Secondo tempo non brillante per nessuno degli due schieramenti, il Santarcangelo arrembante alla ricerca del pari, il Russi in contropiede si rende pericoloso. Si segnala al 30’ l’espulsione di Buscherini per doppia ammonizione; appena uscito Grazdhani si trova a tu per tu con Golinucci che è bravo ad ipnotizzarlo neutralizzando la conclusione a mezza altezza. La partita si conclude con la vittoria del Russi di misura sul Santarcangelo.