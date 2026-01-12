Calcio Eccellenza, Santarcangelo raggiunto nel recupero al Mazza (1-1)

Ottima la prova della squadra del nuovo mister Fregnani. Vantaggio di Vukaj, pari di Prezzabile dal dischetto

Il Santarcangelo pareggia al Mazza: finisce 1 a 1 con i padroni di casa che segnano allo scadere. Ottimo pareggio per i ragazzi di mister Fregnani. I gialloblù mettono in campo un’ottima prestazione di fronte alla corazzata Ars et Labor eal Mazza di Ferrara.

Resta sicuramente il rammarico di aver subito il pareggio nei minuti di recupero dopo essere passati in vantaggio.

La partita inizia bene per il Santarcangelo che non subisce la pressione di uno stadio da altre categorie e al 4’ si fa vedere in avanti. Da calcio d’angolo Ceccarelli pesca Cecconi sul primo palo che gira di testa ma Luciani risponde presente.

All’11’ si fa vedere anche l’Ars et Labor con Piccioni che sponda di tacco per Malivojevic. Il numero 8 prova il destro di prima ma lo chiude troppo e il tiro finisce a lato.

Al 25’ si rivedono in avanti i gialloblù con Lombardi che triangola bene e prova il destro a giro sul secondo palo. Luciani respinge. Il primo tempo finisce senza altre emozioni da entrambe le parti.

Il secondo tempo parte benissimo per il Santarcangelo. Al 50’ Zanni conquista palla sulla propria trequarti, parte in contropiede e dopo aver saltato due uomini serve Satalino in profondità. Il numero 11 serve a rimorchio Vukaj che di prima da 20 metri infila il pallone all’incrocio di sinistro per l’1 a 0 gialloblù.

L’Ars et Labor prova a rispondere con qualche tentativo isolato di Malivojevic prima e Cozzari poi che però non hanno fortuna. Anche gli ospiti ci provano al 65’ con Zanni che da calcio di punizione defilato prova il tiro che finisce alto.

La partita scorre senza troppe emozioni fino al 93’, quando viene concesso un calcio di rigore ai padroni di casa. Si presenta sul dischetto il neo entrato Prezzabile che incrocia di destro all’angolino.

Finisce così la partita. Un risultato che sicuramente dà grande soddisfazione ai ragazzi di mister Fregnani, che hanno lottato con le unghie e con i denti per difendere il vantaggio ottenuto e che sono caduti solo negli ultimi istanti di partita.

Il prossimo impegno per il Santarcangelo sarà domenica 18 quando i clementini ospiteranno al Mazzola il Mesola.

IL TABELLINO

Ars Et Labor Ferrara - Fc Young Santarcangelo 1-1

Ars et Labor Ferrara: Luciani, Mambelli (66’ st Iglio), Carbonaro, Malivojevic (60’ Barazzetta), Moretti, Ricci (81’ st Prezzabile), Dall’Ara, Cozzari, Occhi (70’ st Mazzali), Casella (88’ st Alcade), Piccioni. A disp. Giacomel, Chazarreta M., Chazarreta J., Stoskovic. Allenatore: Di Benedetto

Fc Young Santarcangelo: Pazzini, Ciavatta, Ceccarelli, Zaghini, Vukaj, Marconi, Galassi (12’ pt Lombardi), Cenci (74’ st Fuchi), Cecconi (90’ + 3 Rocchi), Zanni (85’ st Vernazzaro), Satalino (66’ st Misuraca). A disp. Golinucci, Guidi, Sorrentino, Vitucci. Allenatore: Fregnani

Arbitro: Vicalvi (sez. Frosinone)

Assistenti: Zappavigna (sez Parma), Merloni (sez. Ravenna)

Reti: 50’ st Vukaj, 90’ + 2 Prezzabile,

Note. Ammoniti: 30’ pt Moretti, 64’ st Mambelli, 75’ st Cecconi, 86’ st Vernazzaro, 86’ st Iglio, 88’ st Dall’Ara.