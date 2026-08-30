Savignanese, ottimo esordio: la Comacchiese battuta 2-0

A segno Dimilta e Protti

Savignanese - Comacchiese 2-0

SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Dimilta (1' st Brighi), Massari, Lorusso, Possenti (45' st Toni), Pertutti (30' pt Ridolfi), Andreoli, Toromani (33' st Casadei), Protti (27' st Bullini). A disp.: Zannoni, Scarponi, Paganini, Stambolla. All.: Prati.

COMACCHIESE: Campi, Stefani (36' st Centonze), Ferri, Derjai (36' st Bakalets), Temporin, Succi, Correnti (15' st Fogli), Sylla (36' st El Shazly), Mascanzoni, Diallo, Teleku (15' st Gadda). A disp.: Ferretti, Felloni, Ravaglia, Riberti. All.: Masolini.

ARBITRO: Visani di Faenza.

RETI: 13' pt Dimilta, 6' st Protti.

AMMONITI: Possenti, Dimilta, Stefani, Sylla, Gadda.

SAVIGNANO SUL RUBICONE La Savignanese esordisce in campionato con un 2-0 perentorio rifilato alla Comacchiese. Prati inserisce Dimilta a centrocampo, lasciando Brighi in panchina, mentre Protti è preferito a Stambolla nel terzetto dei trequartisti a supporto del centravanti Andreoli. Savignanese subito avanti: al 13' Protti serve Dimilta, che da posizione defilata infila Campi. Al 20' Teleku crossa per Sylla, perfetto l'inserimento, ma il tiro è alto. Al 34' la Comacchiese sfiora il pari con un colpo di testa di Correnti, la palla colpisce l'incrocio dei pali. A fine tempo Andreoli sfiora il raddoppio: l'attaccante incrocia il tiro senza però inquadrare la porta. Al 51' arriva il raddoppio della Savignanese: Andreoli serve il taglio in area di Protti, che infila Campi. La gara è vibrante, anche se non ricca di occasioni. Nel finale Fabbri riparte in velocità, triangola con Andreoli e si trova a tu per tu con Campi, che con un gran riflesso evita il tris.