Savignanese sconfitta in casa, sorride il Massa Lombarda (0-2)
Le reti di Di Pasquazio e di Badiali regalano ai bianconeri il terzo posto in classifica con 7 punti
Savignanese - Massa Lombarda 0-2
SAVIGNANESE: Forti, Fabbri, Mazza, Dimilta (38' st Casadei), Massari, Lorusso, Possenti (18' st Paganini), Pertutti (22' st Guidi), Andreoli, Toromani (28' st Stambolla), Protti (43' st Bullini). A disp.: Zannoni, Brighi, Scarponi, Angelini. All.: Prati.
MASSA LOMBARDA: Baldassarri, Morara, Chelli, Massueme, Malo (36' st Badiali), Poggesi, Di Pasquazio (43' st Dall'Osso), Pasi, Vinci (48' st Cappelletti), Faccani (40' st Gordini), Pirazzoli (20' st Eleonori). A disp.: Billi, Xhediku, Sermenghi, Costa. All.: Mosconi.
ARBITRO: Giorgini di Cesena.
RETI: 39' pt Di Pasquazio, 47' st Badiali.
AMMONITI: Poggesi, Pasi, Faccani, Prati.
SAVIGNANO SUL RUBICONE Dopo l'esordio vincente in casa con la Comacchiese, la Savignanese subisce una seconda sconfitta, la prima davanti al pubblico amico. Sorride il Massa Lombarda, ora terzo a 7 punti, due in meno della coppia Rimini-Imolese. Al Capanni venti minuti di studio, poi Andreoli affonda sulla fascia e serve Protti, che però manca la deviazione da buona posizione. La Savignanese prova ad alzare i giri del motore, ma il Massa Lombarda si difende con ordine. La partita si sblocca al 39': mischia in area gialloblù, la palla arriva fuori area a Di Pasquazio che calcia di potenza, superando Forti. Nella ripresa la Savignanese fatica a trovare spazi nella difesa avversaria. Il più pericoloso è Protti, ma Baldassarri rimane inoperoso. Gli ospiti trovano il bis nel recupero: contropiede due contro due, Badiali va al tiro battendo imparabilmente Forti.