Calcio Eccellenza, ultimi 90 minuti: Ariyo carica la Sampierana

'L’ultima partita contro la Spal ha dato buoni segnali, abbiamo risposto bene, ce la siamo giocata alla pari contro un avversario forte'

Daniel Ariyo, la Sampierana è spalle al muro. A Solarolo deve fare almeno un punto per evitare la retrocessione diretta, meglio ancora vincere per sperare di giocare il playout in casa. Come si vive questa situazione imprevista?

“Non ci aspettavamo di trovarci a lottare per la salvezza tanto più dopo un girone di andata buono chiuso a 27 punti e aver annusato l’aria della vetta. Abbiamo dimostrato una certa fragilità mentale a livello collettivo, troppi alti e bassi, nelle difficoltà ci siamo smarriti e quando pareva arrivato il punto di dare il colpo di reni, siamo ripiombati nel tunnel come è successo nella trasferta contro il Sanpaimola dopo due successi di fila con Faenza e Mesola: in vantaggio 1-0 abbiamo buttato via il raddoppio e poi siamo stato battuti nel recupero che non finiva mai. Una mazzata. La mole di lavoro di questi mesi non siamo riusciti a tradurla in qualche punto in più in classifica: inspiegabile. Eppure nel gruppo c’è la consapevolezza di poter centrare il traguardo della salvezza”.

Un solo punto nelle ultime cinque partite, 11 nel girone di ritorno dove solo il Mesola con due ha fatto peggio. Come pensate di invertire il trend?

“L’ultima partita contro la Spal ha dato buoni segnali, abbiamo risposto bene, ce la siamo giocata alla pari contro un avversario forte. Dall’1-0 per noi siamo andati sull’1-2, ma ci siamo rialzati e pareggiato 2-2 sfiorando il 3-2 prima del loro 2-3. Voglio dire che l’atteggiamento è stato quello giusto, abbiamo tirato fuori quel qualcosa in più anche perché vincendo avremmo conquistato il diritto di disputare il playout in casa. Dal punto di vista emotivo conto ci abbia dato la scossa”.

Se sarà playout, invece, lo farete in trasferta...

“Il playout passa da un risultato positivo sul campo del Solarolo, una squadra che è già retrocessa, è vero, ma che non molla mai e che in ogni partita ha lottato alla morte. Non ha nulla da perdere, giocherà mentalmente libera e non farà regali. Ricordo che quando militavo alla Savignanese che poi retrocesse mettemmo alla frusta la big Castenaso passando addirittura in vantaggio. Dovremo dare il massimo e cercare di vincere perché un nostro successo abbinato ad altri risultati a noi favorevoli di Castenaso o Pietracuta ci darebbero il diritto di giocare lo spareggio in casa e quindi avere due risultati su tre a favore”.

Lei contro la Spal ha segnato il quarto gol stagionale. Contento del suo rendimento?

“Anche la stagione scorsa ne feci quattro per cui posso solo migliorare: pur in mezzo a quattro avversari ho preso il tempo giusto e di testa su una punizione all’altezza del centrocampo ho fatto centro. Ho giocato con continuità a parte un periodo in cui mi sono infortunato, sia con Belli sia con Montanari. Ma evidentemente anche il sottoscritto non ha dato abbastanza altrimenti la Sampierana navigherebbe in altre acque”.

Nella Sampierana ritorna disponibile l’attaccante Montesi che ha scontato due turni di squalifica.